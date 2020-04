La UMA y su Fundación General premian a seis jóvenes investigadores

El objetivo es incentivar sus carreras profesionales, apoyar su talento y homenajear su trabajo y esfuerzo diario, fundamental para el avance de la sociedad y que en esta situación de crisis provocada por la Covid-19 ha quedado muy patente, según han informado desde la UMA a través de un comunicado.

De entre los 71 trabajos presentados, el ganador en el Área de Arte y Humanidades es 'Hoteles y sanatorios: influencia de la tuberculosis en la arquitectura del turismo de masas', presentado por Eduardo Jiménez Morales; en el Área Ciencias de la Salud: 'Phagocytic clearance of presynaptic dystrophies by reactive astrocytes in Alzheimer's disease', de Ángela Gómez Arboledas; y en el Área de Ingeniería y Arquitectura: 'Chronological Time-Period Clustering for Optimal Capacity Expansion Planning With Storage', presentado por Salvador Pineda Morente y don Juan Miguel Morales González.

Por su parte, en el Área de Ciencias: 'Planarization, Fusion, and Strain of Carbon-Bridged Phenylenevinylene Oligomers Enhance "f€-Electron and Charge Conjugation: A Dissectional Vibrational Raman Study', de Paula Mayorga Burrezo; y en el Área de Ciencias Sociales y Jurídicas: 'Los daños sociales derivados del delito urbanístico', presentado por Antonio Martín Pardo.

Se han convocado cinco jurados diferentes, expertos de reconocido prestigio en cada uno de los ámbitos, y todos han coincidido en la alta calidad y nivel de los trabajos presentados. Para la toma de la decisión final, se han ceñido a los criterios bibliométricos -posición de la revista dentro de su área y citas recibidas), calidad de la publicación (originalidad, metodología y resultados- y la autoría relevante del investigador o investigadora.

Por último, el vicerrector de Investigación de la Universidad de Málaga, Juan Teodomiro López Navarrete, y el director general de la Fguma, Diego José Vera Jurado, han trasladado su más sincera enhorabuena a los ganadores y a todos los participantes de este Premio, que cuenta con el patrocinio de Obra Social "la Caixa".