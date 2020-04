Los tres elementos de la fórmula para frenar al coronavirus

La epidemia de coronavirus ha golpeado con fuerza a varios países, entre los que están España o Italia. En este último país, un grupo de investigadores ha concluido cuál debe ser la fórmula para frenar la epidemia. Tiene tres ingredientes: confinamiento, test generalizados y rastreo de contactos.

El estudio se ha publicado en la revista Nature Medicine, y está firmado por un grupo de investigadores de la Universidad de Trento, liderado por la científica Giulia Giordano.

Según el diario ABC, el estudio revela que el distanciamiento social y las medidas restrictivas son necesarias desde la etapa más temprana, y deben acompañarse de otras como el testeo masivo a la población y rastrear los contactos de los contagiados. En la investigación se crearon dos modelos, uno menos restrictivo que ofrecería 70.000 muertes en el primer año, y otro más restrictivo que reduciría esas muertes a 25.000.

El estudio recopiló datos en Italia entre el 20 de febrero y el 5 de abril. Dividió a la población en ocho grupos: susceptibles (no infectados), infectados (asintomático y/o no detectado), diagnosticado (asintomático detectado), enfermo (sintomático no detectado), reconocido (sintomático y detectado), amenazado (infectado, detectado y con síntomas que amenazan la vida), curado (recuperado) y extinto (muerto).