Coronavirus.- La Fe de València activa un programa de salut psicològica de professionals, pacients i famílies

L'objectiu és "intentar atenuar els efectes de la pandèmia i guanyar temps per a anar encaixant-la, cadascú al seu ritme en funció de la seua situació", explica el centre sanitari.

La iniciativa suposa la coordinació d'un equip multidisciplinari (Psicologia Clínica, Psiquiatria, Infermeria, Treball Social), que es bolca aquests dies a escoltar les necessitats, per a tractar de dissenyar solucions a la mesura de cada sanitari, pacient o família.

"Parem esment al punt en què cada persona es trenca", assevera el doctor Miguel Ángel Vázquez, coordinador d'aquest programa, que en aquests dies atén per telèfon, videotelefonada i, en els casos més extrems, en persona, preservant sempre les mesures de seguretat. Se serveix també del canal intern de TV de l'hospital, de les seues xarxes socials i web, gestionats a través de la Unitat de Comunicació del Departament La Fe.

Les i els professionals sanitaris, en aquesta crisi de la Covid-19, es troben davant una situació inèdita que els sotmet a una gran pressió i estrés. Hi ha els qui es desborden i sorgeix l'angoixa, però altres persones tracten de respondre a costa d'un gran sobresforç. En algunes ocasions, "quan la situació acaba és quan pot sobrevindre el malestar, la depressió o l'estrés postraumàtic", adverteix l'especialista.

SOLEDAT

El programa també posa tota la seua obstinació a combatre la soledat dels pacients amb coronavirus, que han de romandre en aïllament. Una soledat que s'agreuja en el cas de les persones majors o sense recursos per a connectar amb els seus sers estimats, també confinats: "L'Hospital La Fe ha distribuït smartphones i altres recursos tecnològics perquè eixes persones puguen comunicar-se amb les seues famílies", comenta el doctor Vázquez.

Els familiars viuen des del confinament l'angoixa per la malaltia i, en el pitjor dels casos, la pèrdua del ser estimat: "Hi ha persones que abans de morir es preocupen perquè no han pogut dir-li alguna cosa a un familiar, i açò és el més important per a ells. Si les escoltem i atenem, poden sentir-se alleujades".

També hi ha paraules de consol per als qui es queden i han d'assumir-ho sense els rituals que ens hem donat culturalment per a afrontar la mort.

"Necessitem temps -comenta l'expert- per a arribar a entendre el que estem vivint, per a encaixar les experiències, en molts casos traumàtiques, i per a fer el dol de les persones i coses que hem perdut. Els gestos més quotidians, acostar-nos a una persona, fer-li una besada, la mà, reunir-nos ara ens són negats", però tenim com aliada la nostra capacitat d'invenció, indica l'expert.

En situacions com aquesta, afig, les persones poden enginyar-li-les per a tractar de fer encaixar l'extraordinari, "la qual cosa ens trau del lloc", xicotets gestos, noves maneres de dir adéu o trobar-se, usos de l'humor recolzats en els mitjans tecnològics"

RECURSOS PER A PACIENTS I FAMILIARS

L'Hospital La Fe ha habilitat un espai dins de la seua pàgina web amb recursos per a pacients i les seues famílies de recomanacions psicològiques. Es pot accedir en aquest enllaç: