Coronavirus.- Restaurant amb estrela es converteix en cuina solidària per a donar 700 racions a Calp, Benissa i Altea

Les racions són distribuïdes pels voluntaris de Protecció Civil per a cobrir les necessitats de Creu Roja de l'alberg habilitat per a persones sense sostre en el pavelló Domingo Crespo i per al centre de salut (entre 30 i 70 racions diàries), però també a municipis dels voltants com Benissa (diàriament, a 25 joves del centre de menors) i Altea (30 escolars al dia, de famílies amb escassos recursos que rebien beca per al menjador escolar).

Tot va sorgir pocs dies després de la declaració de l'estat d'alarma del 14 de març, quan el seu xef, l'italià Ferdinando Bernardi, davant el tancament temporal del restaurant, va començar a cuinar amb els productes que tenia en la cuina, amb l'ajuda de part del seu equip: el Sous-Xef Nicolò Zorloni i Christopher de Ascensao.

"Començàrem un dia elaborant 20 pizzes, perquè teníem massa mare, i les vam oferir a persones sense recursos, i prompte l'alcaldessa de Calp, Ana Sala, ens va proposar ampliar el projecte, que ha anat creixent gràcies a la generositat de dos dels nostres distribuïdors, GARDA i Makro, que ens han donat més de 2 tones de productes, a Santa Pasta, productors de pasta fresca, i a la Confraria de Pescadors de Calp, que ens han entregat aquesta setmana més de 100 quilos de peix i marisc fresc", explica el xef en un comunicat.

"També Alacant Gastronòmica Solidària, la iniciativa públic-privada sorgida de la Cambra de comerç i de la Diputació d'Alacant, està donant suport a la nostra cuina solidària amb aliments i suport", afig.

Igualment, Orobianco ha coordinat la donació per part de Garda i l'enviament de milers de quilos de formatges italians a diferents projectes per Espanya, ja que no podia assumir tot el producte: entre uns altres, han sigut receptors d'aquestes donacions Larrumba x Tu, del Grup Larrumba, en col·laboració amb World Central Kitchen, l'ONG del xef José Andrés i l'Ajuntament de Madrid; Health Warriors, que va sorgir a Barcelona fa unes setmanes i que elabora i distribueix menjar de manera gratuïta als professionals sanitaris dels hospitals catalans o el Menjador Social Sant Gabriel d'Alacant.