Adiós a los rodajes tal y como se hacían: el coronavirus escribe ahora el guion

Sus miradas se cruzan, sus cuerpos guardan el calor del cuerpo del otro. Sus rostros se acercan lentamente, sus labios se entreabren y se besan… Pero huele a solución hidroalcohólica, no tienen fiebre y se han hecho un test de detección del coronavirus. Las escenas románticas, como todas las demás tendrán a partir de ahora dos directores: el artístico y el protocolo sanitario.

La Fundación Secuoya ha realizado un protocolo llamado Rodar con seguridad tras el Covid-19 en el que se establecen las normas, reglas y recomendaciones para llevar a cabo una grabación o un rodaje evitando contagios de coronavirus.

La productora de La Casa de Papel ha presentado esta guía “convencida de que una vez frenada la ola de contagios con medidas muy drásticas, el sector estará en condiciones de tomar medidas urgentes para recobrar la actividad económica en un plazo corto de tiempo”. Ahora se podrá atracar el Banco de España, pero con mascarilla.

El protocolo incluye “medidas de limpieza, preventivas y de seguridad colectivas”. Igualmente se aborda “cómo diseñar los controles de acceso, los turnos así como las infraestructuras necesarias que abarcan hasta los nuevos protocolos de comunicación entre los trabajadores”. Se ha tenido en cuenta incluso el suministro de alimentos en el catering.

Los actores y el equipo técnico, por lo pronto, deberán hacer todo lo que el sentido común y la OMS dictan: lavado de manos, evitar tocarse las mucosas, evitar estornudar o toser al aire… y “todos los documentos se distribuyan de manera online, en caso de guiones impresos, estos deben estar personalizados y cada uno solo debe manejar únicamente el suyo”.

Los sets de rodaje, tanto en platós como en exteriores, tendrán limpieza y precauciones casi de quirófano: mesas, sillas, pomos de las puertas, superficies del baño y del inodoro, grifos, teclados, teléfonos, etc. deberán ser limpiadas con material desechable y desinfectadas diariamente. Todas las zonas de uso común serán desinfectadas constantemente y habrá dispensadores de geles hidroalcohólicos por doquier.

Esperar es parte del trabajo actoral y de cualquier rodaje. El ocio ya no será una posibilidad bien vista: sólo estará el personal necesario y “se evitará la entrada de personal ajeno a las instalaciones”. Y antes, para entrar “se medirá la temperatura corporal a todos los trabajadores antes de acceder al centro de trabajo”. Por encima de los 37,5 ºC, se acabó el rodaje: “se enviará al trabajador/a a su domicilio o a un centro de salud”. Quien pueda trabajar a distancia, lo hará. Y se coincidirá lo menos posible.

¿Camaradería entre actores y actrices? No. O sí, pero a dos metros, y se “evitará dar apretones de mano, besos, abrazos y acciones que propicien el contacto físico entre personas”. Las mascarillas ocultarán los rostros. Si no estás rodando, tus gestos no son prescindibles.

La empresa proveerá: Al inicio del turno se hará “entrega de un kit personal a cada trabajador el primer día de asistencia al centro de trabajo, antes de acceder a las instalaciones. Este kit debe de contener como mínimo las mascarillas y guantes, que son los EPIs mínimos necesarios para la actividad de oficina”, dice el protocolo.

El “ya te llamaremos” de los casting deberá ser virtual. Quizá duela menos. “Los castings se realizarán a distancia por modalidad SELF-TAPE; para ello, los actores y actrices se grabarán en sus casas siguiendo las indicaciones del director de casting”.

Ahora mismo son como seres mitológicos para la mayoría de la población, pero los test serán una constante. 7 días antes del inicio del rodaje se realizará un test serológico a todas las personas que vayan a participar y 2 días antes del inicio del rodaje se hará un PCR a todas las personas que no están inmunizadas.

Los actores y actrices protagonistas y el elenco principal ser tendrán que hacer la prueba cada 7 días (tiempo en el que la prueba alcanza su máximo grado de fiabilidad) para poder identificar de manera continua si se ha producido algún contagio entre aquellos trabajadores que sí que tienen contacto físico. Ahí entra lo de los besos que abría este artículo.

¿Y el segundo director? Es “recomendable” que en el set de rodaje exista personal especializado en Prevención de Riesgos Laborales o “en su defecto una persona concreta que tenga asignadas tareas concretas de PRL”. ¡Corten… el contagio!

El equipo de interpretación hará sus necesidades en baños individuales e intransferibles, y su entorno (director/ora, maquillaje, peluquería, vestuario), “estarán aislados de los del resto del equipo técnico”. El equipo artístico o de interpretación y el director estarán alojados en un hotel durante el tiempo de rodaje para evitar posibles contagios en ese periodo. Y si hay animales en el rodaje, tendrá que estar presente “un equipo veterinario y se extremarán las medidas de higiene y desinfección cuando se interactúe con el equipo artístico”.

En vestuario, los profesionales de esta disciplina tendrán un equipo de desinfección de todas las prendas, que se esterilizarán a diario y el vestuario de cada actor “debe estar correctamente identificado y aislado del vestuario del resto de actores”.

Los de la silla de la directora y las estrellas de cada filme ya no serán los únicos rótulos. Da igual si es un decorado de cartón piedra o un paraíso natural en el que rodar. Se colorarán carteles y señalizaciones que fomenten las medidas de higiene y prevención.

Los rodajes y no serán lo que eran. Pero siempre, pese a todo, seguirán rodando.