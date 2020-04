La Asociación de Familias Numerosas pide que puedan salir más de tres niños por adulto, si está justificado

En una nota de prensa, '3ymás' ha recordado que el Ejecutivo central ha determinado que a partir de este domingo, 26 de abril, pueda haber salidas de menores de 14 años acompañados, siempre que vayan un máximo de tres niños acompañados de un adulto.

"Esto deja fuera a miles de familias que tienen más hijos, algunos de corta edad, y solo un progenitor para poder sacarlos, si el otroestá trabajando", una situación que "les impedirá sacar a los niños a disfrutar de su merecido paseo de una hora, ya que ese padre o esa madre no puede salir con tres y dejar en casa solos al resto", ha esgrimido esta asociación.

Ha añadido que incluso estando en casa el padre y la madre, hay familias con siete o más hijos "que, aun haciendo dos turnos, tendrían que dejar siempre a alguno de los niños en casa para poder sacar al resto a la calle".

Ante esta situación, '3ymás' ha solicitado al Gobierno que incluya en la normativa una excepción para las familias numerosas, debidamente acreditadas, y siempre que sus circunstancias no permitan otra opción, es decir, cuando haya un solo adulto disponible en la familia y más de tres niños menores de 14 años.

Esta organización ha recordado que en España hay 98.195 familias con cuatro o más hijos, según los datos de Títulos de Familia Numerosa registrado por el Ministerio de Sanidad, "y a muchas de ellas les resultará imposible sacar a los niños con el planteamiento actual".

FRUSTRACIÓN

La asociación '3ymás' ha apuntado que hay familias muy numerosas en las que ya hay hijos mayores de 18 años "que podrán también ejercer de adultos para salir con los hermanos pequeños, pero hay muchas otras en las que los niños son todos pequeños y necesitan al padre o la madre para estas salidas".

En estos casos, ha relatado esta asociación, "lo que ocurrirá es que, si no pueden salir a la calle con todos sus hijos, no saldrán con ninguno, lo que es tremendamente injusto y muy frustrante para estos niños, que necesitan salir como el resto y ya saben, además, que está permitido a partir del domingo; no poder hacerlo les generará una gran tristeza y decepción".

La Asociación de Familias Numerosas de Aragón ha confiado en que el Ejecutivo central demuestre "sentido común y sensibilidad" ante esta petición y amplíe el límite de niños permitidos "para no discriminar a las familias numerosas y no dejar fuera a ningún niño".