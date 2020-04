Los municipios establecerán circuitos peatonales y abrirán espacios ambientales para que paseen los niños

Igualmente, ha instado a preparar y poner en valor, en los casos en los que sean utilizables, espacios ambientales como vías verdes, senderos homologados y rutas y sendas locales que posibiliten a los niños acompañados de mayores "el placer de descubrir la variedad de los espacios naturales y el legado cultural de los pueblos, la historia a través de los vestigios del pasado, el mundo rural y sus formas de vida".

Así lo ha hecho saber el consejero de Salud, Manuel Villegas, tras participar con el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en una videoconferencia con los alcaldes de los 45 municipios de la Región para abordar la evolución de la pandemia a nivel municipal, dar cuenta de las medidas implementadas y conocer las necesidades de los primeros ediles.

El objetivo de las recomendaciones del Gobierno regional, según Villegas, es "conectar a los más pequeños con los beneficios que la madre naturaleza tiene sobre la salud y evitar aglomeraciones de gente que puedan suponer un riesgo potencial de contagio para los más pequeños y sus acompañantes".

En este momento, en el que se ha anunciado la salida del confinamiento de menores de 15 años a partir de este domingo, Villegas cree que va a ser "esencial" el papel que han de jugar los ayuntamientos en el cumplimiento de las condiciones fijadas por el Ministerio de Sanidad. "Como adminitraciones más cercanas a los ciudadanos, serán los garantes de que esta salida se haga en las condiciones establecidas", ha señalado.

"Por fin empezamos a abrir las jaulas", tal y como ha celebrado Villegas, quien ha señalado que el próximo domingo "no será un día cualquiera en la vida de miles de niños, sino un día muy especial que recordarán probablemente toda la vida".

No obstante, ha señalado que esta medida no está exenta de peligros, por lo que el Gobierno regional ha analizado con los ayuntamientos las medidas a implementar para que sea segura. "Todos estamos de acuerdo en que lo vamos a hacer muy bien, con corresponsabilidad", según Villegas, quien señala que los ayuntamientos conocen muy bien los mejores lugares para que el día sea inolvidable para los niños.

"La salida del confinamiento debe servir a los niños para reconectar con la naturaleza, para dar paseos al aire libre, tomar el sol y hacer ejercicio físico moderado, pues ello mejorará su salur y bienestar físico y emocional", según el consejero.

A este respecto, la Comunidad ha solicitado a los ayuntamientos que mantengan las zonas de juegos infantiles y parques cerrados por el riesgo de contagio que pueda suponer su uso, y que extremen las labores de limpieza y desinfección de las zonas peatonales y recorridos habilitados para el paseo de la población.

Asimismo, la Consejería ha pedido reforzar el control y vigilancia por medio de las policías locales, que son las que mejor conocen a su población, en el seguimiento y observancia de las condiciones fijadas por el Ministerio de Sanidad. "La victoria está cercana, pero no hemos de bajar la guardia", ha aseverado.

Villegas ha recomendado a los padres ir a sitios en los que hay contacto con la naturaleza más que estar dando vueltas a la manzana, siempre en el marco de lo que indica el Ministerio. "La gente debe de trasladarse andando, y más que poner un límite de un kilómetro, lo importante es que vaya caminando". Por ejemplo, si un valle está a 1,5 kilómetros, "lo lógico es ir un poco más allá para llegar, porque es mejor estar rodeado de la naturaleza".

PRESUPUESTO EN SANIDAD

Al ser preguntado por si ha habido un recorte de 54 millones de euros en los Presupuestos destinados a Sanidad en 2020 como denuncia la oposición, Villegas no solo lo ha negado categóricamente. Al contrario, ha asegurado que este presupuesto se ha incrementado, tal y como ya anunció el Ejecutivo en la Asamblea.

Ha destacado que la Consejería no ha tenido ninguna dificultad desde el punto de vista presupuestario para abordar la alarma sanitaria ni la va a tener. No obstante, ha reconocido que Murcia, al igual que España, va a necesitar apoyo a nivel nacional y europeo para "salir adelante".

ENCUESTA SEROLÓGICA

Por otro lado, ha afirmado que todas las pruebas PCR que se han realizado a los 1.100 sanitarios que se habían aislado por haber usado las mascarillas defectuosas enviadas por el Ministerio de Sanidad han resultado, de momento, negativo. Así, cree que en las próximas 48 horas se podrá descartar definitivamente que haya contagiados por ese motivo.

Por otro lado, Villegas se ha negado rotundamente a la posibilidad de hacer público el estado serológico de un paciente porque "no se puede hacer público ningún dato de un paciente, porque eso está protegido por ley". Respecto a la posibilidad de emitir carnets serológicos como ha propuesto alguna comunidad autónoma y algunos países, Villegas dice que el rpoblema es que "desconocemos muchísimo de esta enfermedad".

"No sabemos cuánto tiempo van a proteger esos anticuerpos a la persona, no sabemos si van a ser tres meses o un año, y la presencia de anticuerpos no quiere decir que la persona, en ese momento, no pueda contagiar", añade.

Al ser preguntado por la encuesta serológica que realizará el Instituto de Salud Carlos III, Villegas ha reconocido que el Ministerio ha dado más margen de tiempo a las comunidades para su realización, porque debía empezar el próximo lunes y eso era "prácticamente imposible".

El Ministerio ha comunicado las familias que van a formar parte del estudio y los test han llegado este mismo viernes, por lo que cree que se empezará a citar a las personas a lo largo de la semana que viene.

En cuanto a la realización de test de inmunidad que se está pilotando en los centros de salud, Villegas ha señalado que cerca del 15% de los casos posibles a los que se les está haciendo la prueba están siendo positivos, por lo que la previsión es que puedan representar entre 2.000 y 3.000 casos añadidos.

En otro orden de cosas, ha asegurado que el reparto de mascarillas a los mayores de 65 años se producirá a partir del próximo lunes en las farmacias, aunque la hora prevista a la que estarán disponibles se ha retrasado desde las 9.00 a las 12.00 horas, según la empresa que se encarga del reparto. "Lo importante es que esto se haga de una forma sensata y sin aglomeraciones", según Villegas, quien ha recomendado dejar pasar unos días porque cada ciudadano tiene derecho a las mascarillas con su cartilla sanitaria.

DESESCALADA EN EL SMS

El proceso de "desescalado" en el SMS será "progresivo" y variará en función de las áreas de salud. Se ha mantenido todas las operaciones no demorables y se están empezando a efectuar las intervenciones que solo se podían retrasar entre 1 y 3 meses. El objetivo es incorporar en los próximos días actividad asistencial de forma física.

En cuanto a la reapertura de los centros de salud, Villegas ha señalado que se está trabajando en ello, pero lo importante es "garantizar la seguridad de los profesionales y de pacientes", e irán abriendo con forme se constate la ausencia de riesgo.

Al ser preguntado por la apertura de los centros de las tardes por las tardes y la ejecución de peonadas, Villegas ha señalado que actualmente "estamos en periodo de alarma y tenemos necesidad de modificar horarios en función de los requisitos de la pandemia, como evitar aglomeraciones". Posteriormente, ha señalado que cualquier modificación "debe ser pactada en la mesa con los trabajadores.