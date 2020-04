Alfonso Merlos habla al fin de su vídeo con una mujer semidesnuda al fondo y de su relación con Marta López

Alfonso Merlos por fin se ha pronunciado sobre su polémico vídeo en el que, durante una videollamada para el programa de YouTube Estado de alarma, se veía a una mujer semidesnuda de fondo y claramente no era Marta López, su supuesta pareja.

El periodista y la exconcursante de GH 2 se conocieron en el programa Ya es mediodía donde ambos trabajan y llevan saliendo juntos desde finales del año pasado. Pero, por sus declaraciones, parece que no todo está tan bien en la relación como parece.

@EstadoDAlarmaTV Que le ha pasado a Alfonso Merlos ??? 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Yno4aGQlN6 — Serrulla 🇪🇸 (@VNSerrulla) April 22, 2020

"Dentro de la situación estoy bien. De momento no quiero hacer declaraciones, ni siquiera aclarar la situación porque ni lo que se está publicando ni diciendo, se ajusta a la realidad", comentó a Diez Minutos. "Cuando pasen unos días todo quedará más despejado y se verá realmente lo que pasa".

"Nosotros no hemos roto ahora, porque la relación en los términos en los que existió en un momento, ya no existía", explicó "No hay mucho más que añadir. Creo que me has entendido. Y en su momento ciertas cosas se verán con más claridad".

Por su parte, Marta López solo declaró que era "una situación muy desagradable" y que sabía perfectamente quién era esa mujer. De hecho, por lo que ha sabido Diez Minutos, esa joven podría tratarse de una reportera del programa de Telecinco Socialité y por ello la exgranhermana la conoce.