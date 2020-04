Coronavirus.- Oltra aposta per un pacte valencià a llarg termini però sense propostes inútils

En roda de premsa després del ple, Oltra ha assegurat que l'acord que va anunciar aquesta setmana el president, Ximo Puig, serà "per al dia després i tots els que vindran" i que estan "oberts a qualsevol proposta" però se centraran en les més pràctiques per al dia a dia dels valencians.

"Hi ha consens en què fins que no hi haja una vacuna o una cura efectiva no estarem en la normalitat que hem conegut fins ara", ha asseverat, per la qual cosa "qualsevol pla o pacte és a llarg termini".

En aquest escenari, la també coportaveu de Compromís ha sostingut que cadascú ha d'aportar des del seu àmbit, tant els partits del Botànic com l'oposició, empresaris i sindicats, societat civil i experts, "un ampli espectre que segur té molt a dir".