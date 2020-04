Els parcs i jardins de València estaran oberts des de diumenge, encara que les zones de joc estaran precintades

Així ho ha avançat el vicealcalde de València, Sergi Campillo, en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local. L'edil ha supeditat aquesta mesura al fet que des del Ministeri no s'indique el contrari en els pròxims dies.

Segons ha assenyalat, s'ha optat per obrir tots els espais verds de la ciutat a causa que molts d'ells no es poden tancar físicament, per la qual cosa també es podrà passejar pels jardins barrats.

Els espais estaran oberts de 9.00 hores a 21.00 hores, tal com marca la normativa que ha anunciat el Govern central, i hi haurà cartells en els quals es recordaran les mesures de seguretat i higiene que s'han de prendre.