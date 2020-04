Las familias numerosas piden al Gobierno que les permita salir con más de 3 niños por adulto

"Si se mantiene el límite de 3, en algunas familias no podrá salir ningún niño, ya que la opción de dejar a varios en casa siendo pequeños es inviable", explican desde la Federación, después de que el Gobierno anunciara este jueves que, a partir del domingo, podrán salir a la calle a dar un paseo hasta tres niños por adulto.

La norma establece que los menores de hasta 14 años podrán salir a dar un paseo acompañados por un adulto, en un radio de un kilómetro y durante un tiempo máximo de una hora al día. Además, el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, puntualizó que cada adulto podrá salir a la calle con un máximo de tres niños en cada paseo.

Esta medida, según alerta la FEFN, "deja fuera a miles de familias que tienen más hijos, algunos de corta edad, y solo uno de los padres para poder sacarlos si el otro está trabajando". "Ese padre o esa madre no puede salir con 3 y dejar en casa solos al resto. Incluso estando en casa el padre y la madre, hay familias con 7 o más hijos que, aun haciendo dos turnos, tendrían que dejar siempre a alguno de los niños en casa para poder sacar al resto a la calle", añade la Federación.

Ante esta situación, la FEFN pide al Gobierno que incluya en la normativa que regulará estas salidas una excepción para las familias numerosas, debidamente acreditadas, y siempre que sus circunstancias no permitan otra opción, es decir, cuando haya un solo adulto disponible en la familia y más de 3 niños menores de 14 años.

En España hay 98.195 familias con 4 o más hijos. Hay familias muy numerosas en las que ya hay hijos mayores de 18 años que podrán también ejercer de adultos para salir con los hermanos pequeños, pero la Federación advierte de que hay muchas otras en las que los niños son todos pequeños y necesitan al padre o la madre para estas salidas.

"En estos casos, lo que ocurrirá es que, si no pueden salir a la calle con todos sus hijos, no saldrán con ninguno, lo que es tremendamente injusto y muy frustrante para estos niños, que necesitan salir como el resto y ya saben además que está permitido a partir del domingo. No poder hacerlo les generará una gran tristeza y decepción", aseguran desde la FEFN.

La FEFN confía en que el Gobierno demuestre "sentido común y sensibilidad" ante esta petición y amplíe el límite de niños permitidos para "no discriminar" a las familias numerosas y "no dejar fuera a ningún niño".