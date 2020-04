Coronavirus.- Oltra defèn una desescalada amb paràmetres comuns però també amb possibles "asimetries"

Així s'ha pronunciat la portaveu del Consell en la roda de premsa posterior al ple del Govern valencià en ser preguntada sobre si és partidària que eixa desescalada es gestione des de la Comunitat Valenciana o des de Madrid i si la Generalitat té ja previst un pla com altres autonomies.

Per a Oltra aquesta és una qüestió que "no es pot dissenyar solament en un territori concret", sinó que cal debatre-la a nivell nacional fins a consensuar un marc que finalment ha de crear el Govern central, que segons ha recordat és el que té les competències per a definir eixos paràmetres perquè es duga a terme la relaxació del confinament. Això no vol dir, ha puntualitzat, que haja de ser homogènia perquè "no és el mateix una gran ciutat que un municipi de 200 habitants".

Així, creu que una vegada consensuats paràmetres objectius, que podrien ser el percentatge de llits lliures o de les UCI disponibles, per exemple, "hi haurà escenaris asimètrics depenent de la situació de cadascú" perquè eixa desescalada siga segura.

En tot cas, ha incidit que no creu que s'haja d'especular sobre aquesta qüestió perquè els paràmetres objectius per a la desescalada han de dissenyar-los els experts, els qui "saben d'epidèmies i de les situacions de rebrot que pot haver-hi" una vegada s'alce el confinament.

Oltra ha assenyalat que el Consell està parlant sobre aquest tema amb diversos sectors per a conéixer la seua opinió i tindrà la seua pròpia proposta adaptada al territori, sempre respectant els paràmetres globals de salut i la presentarà al Govern central.

Sí ha indicat que hi ha un altre component, l'econòmic, en el qual les comunitats tenen "molt que aportar" perquè cadascuna coneix de primera mà la seua realitat.