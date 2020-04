Coronavirus.- Cabify llança un descompte del 50% per al personal sanitari dels hospitals públics de València

El descompte estarà disponible per a viatges en vehicles de lloguer amb conductor (VTC) amb origen o destinació en els hospitals públics de València: La Fe, Clínic, Doctor Peset, l'Arnau de Vilanova, el General i l'Hospital Militar Vázquez Bernabéu, precisa l'empresa en un comunicat.

D'aquesta manera, el personal sanitari podrà realitzar els seus desplaçaments per a anar o tornar del treball "de manera segura, amb comoditat, i amb la facilitat addicional d'un preu reduït", asseguren des de Cabify. El projecte, que es va llançar a Madrid fa una setmana, ja compta amb 1.000 sanitaris inscrits.

En el cas de València, Turia Takecars ha sigut la primera empresa que s'ha sumat a la iniciativa. El descompte s'assumeix tant per Cabify, que renuncia a la seua comissió i "no ingressa gens d'aquests viatges", com per les empreses d'VTC, que redueixen la seua tarifa.

Per a poder beneficiar-se d'aquestes condicions, els sanitaris hauran de disposar de l'app de Cabify, amb un compte activat i introduir un mètode de pagament electrònic (targeta de crèdit, targeta de dèbit o PayPal).

Posteriorment, hauran d'omplir un formulari (link), on hauran d'indicar el seu nom, el seu correu electrònic del compte de Cabify, l'hospital en el qual treballen i una fotografia del salconduit, ja que aquest document permet a la companyia confirmar la seua pertinença a aquest col·lectiu essencial.

Quan el professional complete el procés i Cabify realitze la validació, podrà beneficiar-se del descompte del 50%, que s'aplicarà sobre el preu que apareix en l'app en la categoria 'Lite Salut', només visible per a aquests sanitaris. Aquesta bonificació serveix per a tots aquells desplaçaments que comencen o finalitzen en un hospital públic de València.