El Consejo Consultivo dictamina la nulidad del contrato del transporte urbano en la capital jiennense

Ha sido el alcalde, Julio Millán (PSOE), el que ha comunicado en rueda de prensa la decisión del Consejo Consultivo de Andalucía. Por videconferencia, Millán ha indicado que el siguiente paso será llevar a pleno la nulidad del contrato, algo que el primer edil espera poder hacer en el pleno ordinario de mayo y junio. Al mismo tiempo se seguirá trabajando para sacar a licitación la concesión.

Millán ha señalado que el dictamen es "un salto de no retorno" con el que se refrenda el compromiso del gobierno local (PSOE-Cs) de "no permitir más abusos en los servicios públicos en Jaén". "No tenemos nada que temer ni a nadie a quien temer", ha dicho el alcalde apoyándose en el contenido del dictamen que respalda la posición del Gobierno local de declarar nulo el contrato y sacarlo por primera vez a licitación.

"Quiero lamentar que Jaén, como queda demostrado en el dictamen del Consejo Consultivo, haya sido secuestrada y sus vecinos hayan sido los rehenes" de un contrato que "nos ha negado el futuro y la modernidad en el transporte público en esta ciudad desde el año 1967".

Para la portavoz de Cs, María Cantos, el dictamen viene "a dar la razón a la ciudad de Jaén" y a ese "clamor popular" de descontento con el servicio de autobús urbano que ahora "desde la legalidad" saldrá a licitación.

Según ha explicado la concejala de Presidencia, África Colomo, el dictamen de 48 páginas establece también que "no procede ningún tipo de indemnización de la empresa concesionaria". Ha añadido que el Consejo Consultivo establece que la transformación del concierto de 1961 en concesión en 1967 ya fue "nula de plena derecho" por "no existir un proceso de contratación".

Colomo ha apelado al PP a "situarse al lado de la ciudadanía" una vez que ya ha quedado evidenciado por parte del Consejo Consultivo que "ninguna relación puede ser indefinida por la sencilla razón de que no es legal". La conclusión del dictamen, ha dicho Colomo, es "demoledora" puesto que revela que la relación del Ayuntamiento y la empresa que ha venido prestando el servicio está "plagada de irregularidades desde el origen".

En este sentido, ha indicado que desde 1987 "no ha existido cobertura contractual y todo es nulo porque se prescindió del procedimiento legalmente establecido" en lo que el Consejo Consultivo considera que ha sido una concesión y no un concierto.

El siguiente paso a partir de ahora será llevar al pleno un acuerdo declarando la nulidad del decreto de Alcaldía de 2005, firmado por Miguel Sánchez de Alcázar (PP), en el que se establecía la prórroga de la concesión del servicio de autobús urbano por 25 años más.

Será entonces, en el pleno, ha dicho Colomo, cuando "los grupos políticos se retraten", especialmente el PP al que ha instado a que abandone "la complicidad con la empresa" y se ponga "de una vez por todas al lado del interés general".

El alcalde, a preguntas de los periodistas, ha señalado que la actual crisis sanitaria "no afectará en nada" a la licitación del nuevo servicio. Además, ha señalado que la próxima semana se adjudicará la licitación de la consultoría técnica para elaborar en cuatro meses un estudio de calidad en el que se contará incluso con la participación ciudadana y que conformará las bases del que será el pliego de contratación del servicio de autobuses.

Además, ya se está estudiando la posibilidad de llevar a cabo un contrato de emergencia que "sea puente con la licitación definitiva" del servicio y que permita seguir prestando el servicio de manera temporal. El alcalde ha señalado que la ciudad podrá contar con el servicio de transporte urbano adjudicado en 2021.

También relacionado con el transporte urbano en la ciudad, Millán ha descartado la posibilidad de que el servicio de autobús y el tranvía se liciten conjuntamente puesto que son dos administraciones diferentes a las que le corresponden este paso. De hecho, será la Junta de Andalucía la encargada de licitar el sistema tranviario, mientras que el servicio de autobús lo hará el Ayuntamiento.

No obstante, el alcalde ha manifestado la conveniencia que ambos procedimientos de licitación se lleven a cabo de manera coordinada y simultánea para que la prestación de estos dos servicios responda de manera efectiva a las necesidades de la ciudad de Jaén.