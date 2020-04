Juan Echanove alaba a Almeida y Levy: "Madrid tiene un alcalde y una concejala de Cultura que están dando la talla"

El actor Juan Echanove ha publicado en su cuenta de Instagram un largo vídeo en el que. entre otras cosas, alaba la gestión en la capital del alcalde José Luis Martínez-Almeida y de la concejala de Culltura, Andrea Levy, porque "están dando la talla".

"Madrid tiene un alcalde y una concejala de Cultura que están dando la talla", dice el actor en su mensaje, en el que señala que Almeida, hasta hace unos meses, parecía que había llegado al cargo "por causalidad": "Lo mismo pasó con Carmena".

"Quiero dar las gracias a Almeida y a Levy, me siento orgulloso de tener un alcalde", agrega.

Echanove, que en la serie Cuentame cómo pasó interpretó a un repatriado de pasado comunista, afirma que, al alabar al primer edil madrileño, "no se me caen los anillos, primero porque no tengo anillos".

"No tengo una ideologia, hace muchísimos años aprendi a Marx de memoria, y a Engels, Hegel y a Trosky", señala en el vídeo. "Y de qué nos valen ahora esas filosofias, para intentar comprender un mundo que se desmorona y que hay que reconstruir".

"Muchas gracias Almeida, estás dando una talla que otros no están dando, ni dentro de tu partido"

"Muchas gracias Almeida, estás dando una talla que otros no están dando, ni dentro de tu partido, y esto es para darte una ovación", agrega más adelante Echanove, para luego pasar a "una de hiel" que dirige en contra de Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid.

El actor le reclama que no escuche al sector cuando le pide medidas para relanzar la cultura y volver a abrir los teatros cuando pase el confinamiento.

"Usted cuando le decimos que hay un problema y que nos tiene que ayudar, nos lanza cien muertos a la cara, así de claro", reclama el actor, que en ocasiones anteriores ha dirigido diatriba contra el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, por declarar en un primer momento que no habría medidas económicas específicas para el sector de la Cultura.