Coronavirus.- Barceló confirma un positiu en les 717 proves a sanitaris que van usar mascaretes defectuoses

Barceló, en la roda de premsa diària per a informar de l'evolució de la pandèmia, ha explicat que fins al moment s'han realitzat un total de 717 proves als professionals sanitaris de cinc departaments de salut que van usar les 1.063 mascaretes defectuoses proporcionades pel Ministeri i que es van retirar per no complir amb la normativa europea. En algunes d'aquests hospitals ja ha conclòs les proves als sanitaris que van poder usar-les, així com als seus contactes.

En concret, en el departament de Dénia s'han realitzat 65 proves, totes negatives; en Sant Joan 259, comptant el treballador que ha donat positiu, en el General d'Alacant 17, totes negatives, a Oriola, que ja s'han acabat, 176, també totes negatives, i en el Clínic 200 proves, totes negatives. Barceló ha aclarit que en els departaments de Peset de València ni en el d'Elda es van distribuir aquestes mascaretes defectuoses.

D'altra banda, ha comentat que estan estudiant si "hi ha material suficient" per a ampliar els col·lectius de risc als quals es reparteix en les farmàcies de forma gratuïta mascaretes tal com ha sol·licitat l'associació de diabètics.

Respecte a les crítiques de farmàcies per les pèrdues que els causarà la venda de mascaretes al preu fixat pel Govern central, ha assenyalat que aquest màxim ho ha establit l'Executiu i és al Ministeri de Sanitat i de Consum a qui cal traslladar aquestes queixes. No obstant açò, ha destacat que la Generalitat "sempre està disposada a oferir nous canals d'obertura per a tindre mascaretes".

PROVES DE SEROPREVAENÇA

Per ora part, ha assenyalat que començaran la setmana vinent a realitzar les 6.600 proves -2.400 a Alacant, 2.940 a València i 1.320 a Castelló- que es faran a la Comunitat Valenciana dins de l'estudi nacional de seroprevalença quan estiga "planificada i preparada la logística" en funció de l'última informació que ha de transmetre el Ministeri de Sanitat.

El mostreig s'ha realitzat atenent criteris de població de les localitats: municipis amb menys de 5.000 habitants, entre 5.000 i 20.000, de 20.000 a 100.000 i ciutats amb més població. La participació serà voluntària, amb el consentiment informat de cada membre de la llar, incloent l'assentiment dels menors entre 8 i 15 anys i si s'accedeix responsables sanitaris concertaran la data i si es farà en centres d'atenció primària o en hospitals.

L'objectiu d'aquest estudi és estimar la prevalença d'infecció, avaluar els canvis per a monitoritzar l'evolució de la pandèmia, amb especial atenció a l'aparició de noves infeccions derivades de la transmissió. Barceló ha destacat la importància que tindrà aquest estudi per a establir el procés de desescalada perquè permetrà conéixer "com ha penetrat el virus a la Comunitat Valenciana i quines persones han passat ja la malaltia".

TEST RÀPIDS

D'altra banda, Barceló ha explicat que els test ràpids, 18.098 fins a hui, es realitzen a tots els residents de centres de majors, personal sanitari, sociosanitari i de serveis essencials. Si els test donen negatiu el resultat ha de confirmar-se amb una PCR.

Sobre aquest tema, ha explicat que l'extensió de la realització a població que presente símptomes es farà seguint els protocols que dictamine el Ministeri de Sanitat.