Coronavirus.- La Comunitat podrà complir paràmetres per a la desescalada "al més prompte possible", segons Barceló

20M EP

La Comunitat Valenciana "va molt bé" i podrà complir els paràmetres que siguen "ideals" per a poder sumar-se a la desescalada com a conseqüència de la Covid-19 "al més prompte possible", segons ha avançat aquest divendres la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en la roda de premsa diària en la qual ofereix dades sobre l'evolució del coronavirus en l'autonomia.