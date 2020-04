Estela Grande se sincera sobre su relación con Diego Matamoros: "Quiero estar sola"

Estela Grande ha querido hacer un balance sobre su vida después de romper su relación con Diego Matamoros. A través de su canal en Mtmad, la joven se ha sincerado sobre sus planes de futuro y cómo le marcó su paso por GH VIP 7.

"He dejado claro muchas veces que mi relación con Diego no se ha acabado ni por Kiko (Jiménez) ni por nadie. Quiero estar sola y he decidido estar sola, tengo mis motivos para estar así", empezó contando la modelo.

"No puedo, ni quiero, ni necesito estar con nadie porque me hace mal. Lo único que me hace bien soy yo y estar con mis amigas. ¿Por qué es tan complicado de entender?", explicó.

La influencer contó que no le importa ser un personaje público, ya que antes de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra siempre había mantenido un discreto segundo plano durante su relación, pero a día de hoy sigue sin entender las críticas destructivas.

"Desde GH me he convertido en un personaje público. Entiendo que se hable de mí, pero no merezco que me lapiden", añadió. Estela fue atacada por su cercana amistad con Kiko Jimenez en el programa, pero ya pidió perdón. "No hice nada malo en Guadalix. Pasó, me equivoqué y lo reconocí. Fin. Estoy en todo mi derecho de decidir qué me hace bien y qué me hace mal". Aun así, reconoció que ya no mantiene relación con su compañero de concurso.

Por último, aprovechó para sincerarse sobre su estado actual y, aunque el reality ha sido un capítulo muy importante en su vida, Estela Grande no se encuentra en su mejor momento: "Estoy muy jodida, voy con pies de plomo siempre para no ofender a nadie ni faltar el respeto".