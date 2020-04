Autónomos demandan medidas de liquidez y critican que la ayuda de 400 euros llegará en seis meses

Estas han sido las principales demandas que han realizado desde la Asociación Unida de Autónomos de Asturias (AUNA) y desde la Plataforma de Hosteleros en una reunión telemática con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular de la Junta General, Teresa Mallada, y el portavoz adjunto, Pablo González. En la videoconferencia han criticado además que las bonificaciones en tasas municipales como la de terrazas o basuras no llegarán a tiempo para muchos pequeños empresarios de la región.

Desde AUNA, Gregorio Ibáñez ha explicado que los autónomos están percibiendo "cero ingresos" y siguen teniendo que hacer frente a los gastos fijos de sus locales. "No se ve posibilidad de salir a flote", ha abundado Ibáñez, quien ha lamentado que por ahora no se ha concedido la ayuda a ninguno de los 14.000 autónomos que la han solicitado, de un total de 71.000 dados de alta en el Principado. A ello se añade que, si la ayuda "tarda en llegar seis meses", y el negocio debe seguir funcionando otros seis meses más para poder justificarla, "es un poco ridícula", ya que muchos negocios no sobrevivirán hasta entonces.

Respecto a la devolución de la cuota de autónomos de marzo y abril, ha criticado que estas cuantías "se siguen pasando" al 90 por ciento de los autónomos, que recibirán la devolución entre mayo y junio. "Eso no lo está diciendo claramente el Gobierno", ha enfatizado.

Los créditos del ICO anunciados por el Gobierno, ha agregado, tampoco sirven para aquellos autónomos que no puedan avalar el 20% de esos préstamos. "Es la pescadilla que se muerde la cola, se van a caer la mitad de los autónomos por el camino", ha lamentado.

La portavoz del PP ha señalado a este respecto que las medidas que se adopten deben centrarse en apoyar a los autónomos, ya que son el colectivo que "peor lo va a pasar". "Se necesita liquidez", ha coincidido, señalando que su partido ha pedido al Principado que asuma el aval del 20% restante en la línea del ICO, lamentando la negativa del Ejecutivo autonómico a tal planteamiento. "Es un desacierto total y absoluto", ha subrayado, al tiempo que ha pedido a los autónomos que participen en la campaña de recogida de firmas que su partido ha impulsado para pedir al Gobierno una "garantía de ingreso mínimo" para autónomos en Asturias de 3.200 euros

SECTOR TURÍSTICO

En el sector turístico el problema "es mayor", tal como ha detallado la autónoma Mónica Blanco, propietaria de una agencia de viajes. Además de no estar ingresando "nada", ha explicado, desde el sector están haciendo frente a devoluciones de reservas de viajes contratadas con anterioridad al estado de alarma. Blanco ha querido llamar a la "calma", en un momento en el que los mensajes van encaminados a "no viajar, no comprar y no hacer nada con la vida". "No seamos tan catastrofistas y no cerremos en banda el consumo, porque si la economía no fluye, nos vamos todos al garete y los autónomos los primeros", ha enfatizado.

En representación de la plataforma de Hosteleros, Óscar Gavino ha subrayado que actualmente, tras mes y medio de cierre, hay un 30 por ciento de autónomos del sector que ya dan por seguro que no podrán reabrir sus negocios cuando se permita. En dos meses, ha agregado, serán el 60 por ciento. Por ello entiende imprescindible "solucionar los problemas de liquidez" y que se aclaren las normativas que este tipo de establecimientos deberán adoptar de cara a una vuelta a la normalidad en materia de reducción de aforo o seguridad.

En este punto ha explicado que si se manda reducir el aforo a la mitad, se continuaría pagando el alquiler íntegro de un local obteniendo la mitad de beneficios, una problemática extensible al pago de tasas y gastos fijos de energía. A ello se suma la obligatoriedad de reincorporar a todos los trabajadores que se hayan sometido a un Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE). "Es imposible", ha sentenciado.

MEDIDAS DE LOS AYUNTAMIENTOS

En representación de los alcaldes 'populares' ha participado en la reunión el primer edil de Cangas de Onís, José González, quien ha explicado que su Ayuntamiento pondrá en marcha bonificaciones de tasas para los autónomos, aunque estas no podrán llegar hasta el tercer trimestre de 2020.

Al respecto, Mónica Blanco ha señalado que si las medidas llegan en octubre, "se las ahorrarán", porque los autónomos "no van a estar". "¿De qué me sirve en octubre no pagar agua si ayer tuve que pagar el recibo del mes pasado?" se ha preguntado, para después subrayar que estas "son medidas que al final no van a llegar".

En la misma línea Gregorio Ibáñez ha explicado que los autónomos necesitan ayudas "ahora", y ha considerado "ridículo" aplicar bonificaciones sobre las tasas, ya que actualmente no están generando basura ni "nadie va a pedir una licencia de terraza sin saber si podrá abrir su negocio".