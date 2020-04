STAR cree que el alojamiento para personal del SERIS que propone el Gobierno "no da solución real"

Para el sindicato, el desempeño del trabajo de este personal "no puede acarrear en ningún caso el incremento del riesgo de las personas que con ellos conviven o de las personas que se ocupan del cuidado de sus hijos o personas mayores a su cargo. Todavía más inaceptable si entre las personas que conviven hay pertenecientes a alguno de los grupos de riesgo".

Así las cosas, continúan, "es incuestionable el incremento del riesgo de contagio por COVID-19 entre el personal que trabaja en centros sanitarios, sociosanitarios y residenciales, así lo demuestra la cifra de profesionales contagiados".

Esta es "la principal preocupación y dificultad con la que diariamente se enfrentan trabajadores en la atención directa a COVID-19 tanto en servicios sanitarios como sociosanitarios".

Ante ello, continúan, "la puesta a disposición de alojamiento hotelero fue visto como la luz al final del túnel, la solución para no exponer a sus familias. Sin embargo no es lo que parece, la letra pequeña hace de esta oferta un servicio incompleto, insuficiente y del que muchos trabajadores no se pueden beneficiar".

Según explica el sindicato, "la pernoctación entre jornadas laborales no más de 12h no es la solución que muchos trabajadores necesitan. Por un lado porque no es una opción viable en algunos turnos de trabajo, por otro lado no resuelve los días de libranza en los que el trabajador tendría que volver a su vivienda exponiendo a las personas que con él conviven ante un posible contagio".

De manera que lo que muchos trabajadores necesitan es un alojamiento "que sustituya su vivienda habitual tal y como se ha puesto a disposición el albergue de peregrinos en Calahorra. La Comunidad Autónoma de La Rioja dispone en la ciudad de Logroño de la Residencia Universitaria, Internado de la Laboral, u otras instalaciones que se pudieran destinar a tal efecto, con un coste infinitamente inferior a los 415.000 euros destinados y más adaptado a la necesidad real".

Por ello, STAR solicita al Gobierno de La Rioja "que se busque una solución que atienda realmente las necesidades de los profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios mediante la puesta a disposición de un alojamiento que pueda ser utilizado como vivienda habitual para todo el personal que presta sus servicios en la atención de personas afectadas y que por sus circunstancias personales pudiera solicitarlo".