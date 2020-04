Coronavirus.-Barceló assenyala que la decisió de mantindre les Falles al juliol dependrà de l'evolució de la desescalada

Barceló, en la roda de premsa diària per a informar de l'evolució de la pandèmia, ha assenyalat sobre aquest tema que en aquests moments no s'atreveix a recomanar si s'ha de mantindre o posposar la celebració de les Falles al juliol ja que no se sap com es comportarà el virus. En qualsevol cas, ha recalcat que és una decisió que no és competència de la seua conselleria.

En eixe sentit, ha assenyalat que cal esperar a veure com influeix la fi del confinament i la tornada al treball en la corba de l'epidèmia i sobretot tindre la certesa que els ciutadans "han assimilat i comprenen les normes de distanciament que caldrà mantindre" i més tenint en compte que aquestes festes són "multitudinàries".

Barceló ha apuntat que el Ministeri haurà de determinar durant quant de temps s'ha de mantindre aquesta distància social en funció del comportament del virus, que ha augurat que seguirà "durant bastant temps", especialment en esdeveniments que concentren a un gran nombre de persones en els quals cal assegurar que es compleixen totes les normes i protocols per a "evitar qualsevol contagi social".