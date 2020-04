Coronavirus.- Llancen una 'app' per a planejar les primeres quedades esportives després del confinament

En un món que viu connectat i des de fa dècades és conscient de la conveniència de practicar esport per a una vida sana, va sorgir la idea de crear una 'app' que unira esportistes que volgueren exercitar-se en companyia, explica l'estudi en un comunicat.

Els seus creadors, Luis Cortés i José Benajes, es van posar en mans de l'agència perquè creara la identitat corporativa, el 'naming' i dissenyar aquesta nova ferramenta. L'objectiu és dirigir-se a un 'target' de 18 a 40 anys, esportista i "cosmopolita" per a generar comunitat, establir nexes d'unió i, sobretot, una motivació comuna: practicar esport per a guanyar en salut.

'Pinwins', com a nom, està directament relacionat amb el logotip, la figura d'un pingüí en ser animals que es mouen en comunitat i són grans companys. La imatge en taronja i negre es fusiona amb la d'un geolocalitzador per a crear un logotip que representa tots els valors de la marca.

Es va triar la tipografia atemporal 'Arial' en la seua versió 'rounded' per a dotar-la d'actualitat i que responguera la contínua evolució d'una aplicació que preveu créixer amb el pas del temps, en versió pública i privada.

Es llança en "el moment idoni per a descarregar-la, trastejar-la i planejar la pràctica de cara al final de la quarantena". Hi ha una part destinada a associacions i entitats perquè poden anar adequant el seu perfil a les necessitats dels seus socis. I abasta tant disciplines de caràcter individual com d'equip.