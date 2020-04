Ayuntamiento de Valladolid recuerda que reabrirá los huertos ecológicos "cuando lo autorice el Gobierno"

En declaraciones recogidas por Europa Press, la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rafaela Romero, ha aclarado que estas actividades no están permitidas en el estado de alarma y que el Ayuntamiento mantiene otras vías de apoyo psicosocial a las personas mayores que lo necesitan.

La edil ha señalado que hay personas mayores que están en casa y cuentan "que están tristes porque no pueden hacer la actividad de yoga que tanto les gustaba, o no pueden ir al centro de mayores a jugar a las cartas, o echan de menos la actividad de animación a la lectura o de pintura, o sus clases de historia del arte o de inglés".

También, ha precisado, "desde el momento de declaración del estado de alarma hay personas que han solicitado seguir acudiendo a su huerto, porque, como bien dicen les da la vida".

Como explica la concejala "es comprensible que haya personas con estas inquietudes", pero ha recordado que "hoy por hoy no es posible y lo mismo sucede con otras aficiones propias del envejecimiento activo".

Sin embargo, ha recordado que "no es una decisión del Ayuntamiento denegar el acceso a esta actividad", pues todo depende del Real Decreto que limita la circulación de las personas y regula una serie de acciones y trabajos permitidos, "donde no figuran las actividades de ocio". Las personas mayores, ha añadido, "como todos los ciudadanos que están confinados, pueden ir al supermercado a comprar, pero evidentemente no pueden desplazarse lejos de su domicilio para cultivar productos de la huerta", pues ha matizado que no están concebidas como un sistema de "autoconsumo" sino como de "ocio saludable".

Por todo ello, la concejal socialista ha especificado que, en el momento que el Gobierno de España permita la libre circulación y otras actividades que no sean de primera necesidad, se volverá a retomar el acceso a estos espacios.

En cualquier caso la Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria insiste en que "la prioridad es la protección de su propia salud y la de los demás". Además, ha recordado que los huertos ecológicos están ubicados en la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola, que está ubicada prácticamente en el límite del término municipal, a 8 kilómetros del centro de la ciudad, por lo que suponen un desplazamiento largo, en la mayor parte de los casos.

"No es conveniente que 400 personas se desplacen hasta un lugar alejado de su domicilio para ir a la huerta cuando pertenecen a un colectivo de riesgo", ha insistido.

Ante estas limitaciones, Romero ha añadido que el Ayuntamiento de Valladolid trabaja durante esta etapa de estado de alarma en programas de envejecimiento activo de las personas mayores en distintas líneas, respondiendo a los intereses y necesidades de este colectivo tan importante en la ciudad.

"Esta situación de crisis está poniendo en valor la actividad municipal en este ámbito", ha insistido.

En todo caso, el Ayuntamiento de Valladolid a través de profesionales de Servicios Sociales realiza apoyo psicosocial a las personas que lo necesitan, y uno de esos colectivos son las personas que acudían a actividades a los centros de personas mayores.

Si alguna de las personas mayores que participan en el programa de huertos ecológicos necesitan apoyo psicosocial, ha recomendado Romero, pueden llamar al teléfono de información municipal 010 y desde el Servicio de Información se les derivará a un trabajador cualificado que desempeñaba su atención en los CEAS y que les atenderá telefónicamente con la atención adecuada a sus necesidades.