Coronavirus.- La familia del fallecido de Huerta Palacios ve "oscurantismo e improvisación" en la gestión

Manuel, hijo de este anciano de 97 años de edad que padecía Alzheimer y que ha muerto en el hospital Virgen de Valme tras resultar contagiado de Covid-19, ha explicado a Europa Press que el hecho de que el geriátrico de Huerta Palacios estuviese "directamente gestionado" por la Junta de Andalucía le inspiraba tranquilidad, bajo la premisa de que los centros plenamente públicos cuentan con "más medios" y serían "los últimos en tener problemas" por la pandemia.

En ese sentido, ha explicado que tras ser declarado el estado de alarma para frenar la propagación del coronavirus Covid-19, los responsables de este centro de personas mayores le tranquilizaron respecto a la situación de las instalaciones frente a la pandemia, si bien habría sido a comienzos de abril cuando su padre fue trasladado desde dicho centro hasta el hospital Virgen de Valme, al serle detectado el virus.

A partir de ahí, según ha manifestado, sobre el estado de salud de su padre y la evolución del mismo mediaron informaciones supuestamente contradictorias entre los responsables del centro y los facultativos del hospital. "Yo no he sabido realmente cómo iba mi padre. No pensaba que cuando entró (en el hospital) estuviese tal mal", ha lamentado, admitiendo eso sí que la situación clínica de su padre era "muy complicada" a cuenta de su avanzada edad, entre otros aspectos.

LOS CORREOS ELECTRÓNICOS

Además, ha recordado que días atrás, la dirección del citado centro de personas mayores de la Junta de Andalucía remitía un correo electrónico a los familiares de los residentes, asegurando que de los diez ancianos entonces contagiados del virus, "nueve" estaban en las instalaciones tras regresar varios de ellos del hospital Virgen de Valme y el único residente aún ingresado en dicho centro hospitalario, que sería su padre, según ha razonado, evolucionaba "favorablemente".

Al respecto, y reconociendo las complicaciones sanitarias de su padre, Manuel ha negado que su progenitor evolucionase favorablemente frente al virus, explicando que durante unos días "parecía que estaba algo mejor" hasta fallecer finalmente víctima de la enfermedad.

Así, este hombre ha opinado que la dirección del centro de personas mayores Huerta Palacios, que afronta críticas por parte de familiares de los residentes por supuesta falta de información y de "sensibilidad", no ha gestionado de modo "correcto" la penetración de la pandemia en las instalaciones, que suman ya 12 casos de contagios confirmados entre los ancianos y cuatro entre los empleados, según el colectivo de familiares.

LAS "QUEJAS"

Rememorando las "quejas" de los familiares respecto al director del centro, Manuel ha considerado que los responsables del mismo han gestionado con "mucho oscurantismo e improvisación" la situación suscitada al alcanzar la pandemia estas instalaciones ya medicalizadas por el Servicio Andaluz de Salud.

Y es que según expone como ejemplo, en torno al pasado 25 de marzo ya hubo una "baja masiva" de empleados en el geriátrico, extremo que según reflexiona invitaba a pensar ya entonces que "sucedía algo" y los responsables del centro "lo sabían". En ese sentido, ha atribuido tales bajas a una presumible "falta de medios" de la plantilla para hacer frente a la situación y al temor a propagar el virus.