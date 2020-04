Coronavirus.- Mercadona ven un 50% més d'espècies pels canvis d'hàbits

En les últimes setmanes s'ha detectat més interés per les espècies utilitzades per a la rebosteria, carns, peixos, guisats i menjar mexicà, elaborades pel proveïdor Jesús Navarro a Novelda (Alacant).

Una de les més buscats pels clients, principalment per a plats laboriosos, és la canyella en brut i molta, una espècia de sabor dolç amb un lleuger toc picant ideal per a postres casolanes, detalla la firma valenciana en un comunicat.

També destaquen herbes aromàtiques com el julivert o orenga, perfectes per a carns i peixos, les fulles de llorer indicades per a guisats, estofats, escabetxos i peixos o el assaonador de fajites per a donar un toc mexicà al menjar.