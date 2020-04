Gipuzkoa reducirá en 85 millones su presupuesto del presente ejercicio y prevé recaudar hasta un 25% menos

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha comparecido este viernes por videoconferencia, acompañado del diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas, José Ignacio Asensio, en la que ha destacado que "gracias a la gestión de los últimos años, la Diputación cuenta con una situación financiera saneada, por lo que parte de lo que vamos a dejar de recaudar lo podemos cubrir asumiendo el tope de deuda que nos permite la ley y recurriendo a remanente". "Para lo demás, unos 85 millones, aplazaremos inversiones y contendremos gasto", ha explicado.

Olano, en su intervención, ha subrayado que Gipuzkoa y el mundo se encuentra ante "una situación muy dura" y ha recordado que "son ya 229 las personas que han fallecido por covid-19 en el territorio". En ese sentido, ha trasladado su "cercanía y apoyo" a los familiares de las víctimas, así como a las personas que están pasando la enfermedad.

Asimismo, ha querido hacer un "reconocimiento expreso" a todas las personas que "están dando lo mejor de sí para hacer frente al covid-19", en especial al conjunto del personal sanitario y al de residencias.

El máximo responsable foral ha destacado que "la crisis socio-sanitaria no está todavía resuelta y es dura, aunque hay nuevos datos que nos llevan a la esperanza, y la sociedad está todavía en fase de adecuación al nuevo escenario".

"La parada de actividad va a traer consigo una crisis económica por lo que, como institución pública, necesitamos adecuar las políticas públicas a esta nueva situación", ha advertido, al tiempo que ha anunciado que el próximo martes se presentará un nuevo Plan para la Reactivación Económica.

Olano ha explicado que la recesión económica supondrá un descenso de la recaudación, que la Diputación Foral de Gipuzkoa estima de entre un 20% y un 25% respecto a lo presupuestado para este año, lo que ha llevado a la institución a realizar "los ajustes necesarios para seguir respondiendo con solvencia a las necesidades de la sociedad".

La Diputación llevará a cabo el ajuste en base a el mantenimiento y el fortalecimiento de las políticas sociales y la protección social y de la economía; el mantenimiento del transporte público; el mantenimiento de la apuesta por Etorkizuna Eraikiz, reorientándolo al contexto generado por el covid-19; la preparación de la propia institución foral para funcionar en el escenario posterior a la pandemia; y una reperiodificación de las inversiones y los proyectos de naturaleza estratégica, ralentizando su proceso.

"Salvamos las políticas sociales y la promoción económica. Es decir, mantenemos intactas las dos partidas, para, por un lado, apoyar a los colectivos más vulnerables en esta crisis y luchar contra las desigualdades; y por el otro, sostener los diferentes sectores económicos y mantener el máximo empleo posible", ha defendido Olano.

MECANISMOS DE AJUSTE

La Diputación de Gipuzkoa cuenta para el presente ejercicio con un presupuesto de 915 millones de euros, aunque la caída recaudatoria generará una reducción de en torno a 200 millones de euros en sus recursos disponibles. "Parte de ese desfase, unos 115 millones de euros, podemos cubrirlo con remanente, o bien renovando la deuda que nos vence este año", ha explicado José Ignacio Asensio.

Aun así, la institución foral tendría un déficit de unos 85 millones de euros, al que se hará frente del siguiente modo: se aplazarán o pospondrán inversiones por valor de 40 millones de euros, se reducirá el gasto corriente en 25 millones de euros y los 20 millones de euros restantes se asumirán a través de inejecuciones presupuestarias.

Entre las principales inversiones que se van a aplazar, ha citado proyectos de Etorkizuna Eraikiz, entre los que se encontraría la propia obra del Koldo Mitxelena Kulturunea, las relacionadas con el ámbito de las infraestructuras viarias (Polígono 27 de San Sebastián, carretera Urretxu-Azkoitia).

Olano y Ansensio han incidido en que "no se renuncia a hacerlo en esta legislatura, pero se aplazan y sufrirán un retraso", al tiempo que han subrayado que "el calendario se posterga pero el compromiso se mantiene intacto, ya que, aunque los proyectos siguen no se podrán ejecutar en 2020, se retrasan para años posteriores".

ACUDIR A DEUDA

Markel Olano, por su parte, también ha reclamado a las administraciones competentes una flexibilización de la legislación relativa a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera para de este modo poder acudir a deuda y responder mejor a la emergencia social y económica. "Ahora no podemos estar con las manos atadas para responder a este desafío", ha defendido.

El diputado general ha recordado que, al no poder acudir a deuda nueva (la legislación solo permite renovar créditos que vencen en el ejercicio presente), la Diputación se ve obligada a llevar a cabo "un mayor esfuerzo" para ajustar su presupuesto.

"No es justo que los guipuzcoanos tengan que pagar las consecuencias de ese esfuerzo, no es justo que sigamos con estas limitaciones. Menos aun cuando tanto la sociedad como las instituciones, con la Diputación a la cabeza, vienen mostrando una madurez y una responsabilidad en la gestión que, a la vista de los resultados, no arroja ningún género de duda", ha manifestado.

Por último, el diputado general ha considerado que colaborar es "más necesario que nunca" para que Gipuzkoa "plante cara al desafío más grande que ha tenido ante sí en las últimas décadas". "Desde aquí, hago un llamamiento a todas las instituciones para que rememos juntas en la misma dirección, ya que solo así podremos superar esta crisis", ha aseverado.

Finalmente, preguntado por si se piensa aplazar también la subida salarial aprobada en estos presupuestos, Markel Olano ha afirmado que han hecho "una reflexión que corresponde al conjunto del equipo humano de la Diputación foral de Gipuzkoa". "En adelante, las medidas que vayamos a tomar las haremos mirando al conjunto humano de la Diputación", ha concluido.