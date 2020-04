Coronavirus.- Quasi un 22% de la població de la Comunitat Valenciana afirma sentir més ansietat durant el confinament

Una mica més d'un mes després de decretar-se el confinament, només el 3,6% de la població considera excessives les mesures adoptades pel Govern, segons la tercera onada de l'enquesta elaborada pel grup de treball Data Science for Covid-19, dirigit per la Comissionada de la Presidència per a l'Estratègia Valenciana per a la Intel·ligència Artificial, Nuria Oliver.

El 43,5% de les persones que han respost el qüestionari afirma que haurien d'adoptar-se més mesures per a contindre la pandèmia i, respecte a les dos anteriors consultes, es manté estable el percentatge que considera que pot perllongar el confinament.

El 14,8% afirma que podria mantindre-ho dos setmanes més, el 42,4% un mes, el 24,5% tres mesos i el 13,2% sis mesos. Per contra, sols el 2,5% dels enquestats reconeix no suportar més la situació.

La tercer onada de l'estudi també analitza l'augment dels hàbits en l'àmbit de la llar. L'aïllament ha provocat un creixement significatiu en l'ús de la tecnologia. Quasi la mitat dels adults, el 45,97% reconeix un ús excessiu dels dispositius digitals, mentre que en els xiquets el percentatge es redueix fins a situar-se en el 19,11%.

Així mateix, s'han introduït preguntes noves relacionades amb l'estat emocional de la ciutadania. El 21,95% observa un augment de la sensació d'ansietat, estrés (el 16,13%) i tristesa (14,66%).

A més d'aquesta enquesta, el grup de treball Data Science for COVID-19 ha elaborat un sondeig telefònic en el qual han participat 1.100 valencians i valencianes. Respecte a les conseqüències emocionals, aquest treball destaca que només un 3,5% de les persones s'han sentit desanimades i deprimides la major part del temps al llarg de les dos últimes setmanes.

Un 0,8% contesta que s'ha sentit desanimat i deprimit "tot el temps"; un 3,8% "més de la mitat del temps"; un 7% "menys de la mitat del temps"; un 44,2% "a vegades" i un 40,1% "mai".