Así son las prendas más 'frikis' de Bershka con las que rendir homenaje a tus ídolos

Aunque las tendencias se encargan de marcar el rumbo de lo que llevaremos durante los próximos meses (¡larga vida al lavanda!), dentro de su dictado, hay prendas, colores y estampados para cada gusto. Y lo mismo ocurre en el mundo de las licencias: cada usuario tiene predilección por un personaje con el mostrar su lado más friki sin renunciar, por supuesto, a derrochar estilazo. Una apuesta segura que incluir en nuestro armario (no hay año en el que las marcas de fast fashion no incluyan alguna que otra novedad en esta línea) y con la que, además, demostrar que sí, nuestros looks hablan de nosotros (¡y mucho!).

Así, si eres de los que piensa que llevar a su personaje favorito estampado en la ropa es lo más in para lograr un buen outfit que, además, deje ver nuestras debilidades, la línea de licencias de Bershka te va a convencer. Añadiendo sus nuevas apuestas de cada temporada, la marca tiene un apetecible catálogo de prendas para personalizar tu look, entre las que destacan los homenajes a grupos musicales de mucha actualidad (¿te suena el k-pop?), series de la infancia y, también, a personajes nuevos que, gracias a su carisma, se han ganado un hueco en el corazón de los abanderados de lo extravagante.

Cabe destacar que, aunque muchas de ellas están incluidas en su colección homewear, todas son aptas para combinar con una americana y arrasar en las videollamadas de trabajo... Como las cinco que hemos destacado bajo estas líneas. ¿Serás capaz de resistirte a sus encantos?

Solo para fans del K-pop

De corte crop top y en color negro (para destacar a los adorables avatares del grupo coreano BTS), esta camiseta es la prenda ideal para darle a cualquier look este toque friki que acaparará todas las miradas.

Esta prenda está protagonizada por los avatares del grupo coreano BTS. Bershka

Un guiño a ‘Sailor Moon’

Con un marcado estilo otaku que, además, rinde homenaje a la conocidísima serie de nuestra infancia, esta camiseta oversize es una de las prendas imprescindibles en los armarios de los coleccionistas de prendas con licencia.

Una prenda imprescindible para los seguidores de 'Sailor Moon'. Bershka

‘Las supernenas’ llevan pantalones

De corte ballon fit, con bolsillos y bajos elásticos (¡muy de tendencia!), lo que hace de estos vaqueros una prenda única es el estampado de Pétalo, Cactus y Burbuja en plena acción.

¿Tendrás superpoderes con estos pantalones? Bershka

Fiel a los 90

De estilo vintage e ideal para practicar deporte gracias a su comodidad. Así es este top deportivo de la icónica película Space Jump, cuyo estilo noventero se refleja en esta prenda protagonizada por Lola Bunny.

Para ser tan deportistas como sus personajes. Bershka

Baby Joda, tu nueva obsesión

Esta prenda, de corte crop top y estilo oversize, está protagonizada por una de las últimas incorporaciones del universo Star Wars que ha causado furor y ¡no nos extraña! El adorable Baby Yoda anima, en esta camiseta, a mostrar tu lado bueno.

¿Quién puede resistirse a Baby Yoda? Bershka

