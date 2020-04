Mendia confía en que las elecciones se celebren con garantías y no condicionen las medidas frente al covid-19

Mendia ha recordado este viernes, en la Diputación Permanente del Parlamento Vasco, que en Euskadi sigue "pendiente" la celebración de las elecciones autonómicas, después de que las programadas inicialmente para el 5 de abril fueran suspendidas por la pandemia del coronavirus.

La líder de los socialistas vascos ha afirmado que habrá "tiempo" para hablar sobre la reunión a la que el lehendakari ha convocado a los partidos vascos para analizar la posibilidad de convocar los comicios para el próximo mes de julio.

En todo caso, en referencia a la potestad de Urkullu para fijar la fecha de las elecciones, ha afirmado que estas se celebrarán cuando el lehendakari considere que se dan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad, la salud y el derecho a la "participación política" en el contexto de la pandemia.

Mendia, no obstante, ha advertido de que la prioridad, en estos momentos, sigue siendo adoptar medidas para hacer frente a la covid-19 y a sus efectos sobre la salud pública, la economía y la educación. De esa forma, ha afirmado que las medidas que se adopten ahora no pueden estar "condicionadas" por la convocatoria electoral.

"CONSENSOS AMPLIOS"

La secretaria general del PSE-EE ha subrayado que hay que seguir trabajando en la elaboración de planes de choque y en la reordenación de los presupuestos para orientarlos hacia las nuevas prioridades, objetivos para los que ha demandado la consecución de "consensos amplios".

Mendia ha subrayado la importancia de disponer de indicadores de salud "seguros" para poder adoptar con garantías nuevas medidas en materia de movilidad, así como para preparar planes de contingencia ante "posibles rebrotes" del coronavirus.

La líder de los socialistas vascos ha avisado, además, de que las medidas que Euskadi y España forman parte de un proyecto "compartido", por lo que las medidas que se adopten para hacer frente a la pandemia deben estar coordinadas.

"Necesitamos más que nunca que a España le vaya bien, porque su suerte será la nuestra", ha manifestado, después de recordar la importancia que el mercado español tiene para los distintos sectores productivos y de servicios de la comunidad autónoma.

Por ese motivo, ha afirmado que, ante la gravedad de la crisis, es necesario "un plan compartido de reconstrucción de país, de protección de rentas y de impulso colectivo". "Sé que hay gente que quiere la independencia y que le gustaría no depender tanto de España, pero hasta el nacionalista más acérrimo sabe que lo que conviene a los vascos es que a España le vaya bien, porque su suerte será la nuestra", ha manifestado.

Idoia Mendia ha asegurado que no es posible "salir solos" de la crisis generada por la pandemia, por lo que ha llamado a "actuar en consecuencia". En este sentido, ha reiterado su oferta de "máxima colaboración" al lehendakari para abordar "juntos", buscando la "confianza" de la oposición, el "tremendo reto" que plantea la covid-19.

En su intervención, en la que ha recordado a los sectores mas afectados por la pandemia, Mendia ha reconocido que "todos queremos ser portadores de buenas noticias". No obstante, y en referencia a los reproches a algunas de las restricciones impuestas por el Gobierno español en el marco del estado de alarma, ha reiterado que no es recomendable "caer en la tentación" de trasladar la idea de que existe "un poli malo que no nos deja hacer cosas".