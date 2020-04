Coronavirus.- La Vila Joiosa i Petrer cancel·len les seues festes de moros i cristians d'enguany

En un comunicat, l'Ajuntament de la Vila Joiosa i l'Associació Santa Marta, organitzadora de les festes, han pres la decisió de suspendre-les en compliment de les mesures sanitàries i de seguretat.

La notícia es fa pública i de forma consensuada per part de l'Ajuntament i Associació en un escrit en el qual se subratlla l'anul·lació de les festes patronals de 2020. A més, s'ha incidit, com a motiu d'anul·lació, la situació econòmica de moltes famílies que s'han vist "colpejades" per la crisi.

"No es tracta d'una decisió fàcil, però si lògica. Mostra d'açò és la consonància i unanimitat per les dos parts que ens han portat a aquesta decisió, pel que considerem innecessari perllongar més per al seu anunci. Volem garantir abans de res la seguretat de la població i de les nostres festes, i això davant l'actual situació de vivim és impossible. L'any que vé tornarem a celebrar els dies grans de la Vila Joiosa, amb més ganes si cap", ha declarat l'alcalde, Andreu Verdú.

A més, la regidora de Festes, Marta Sellés, ha lamentat que amb l'actual situació "no poden dur-se a terme amb seguretat ni normalitat". Sellés ha anunciat que es tornaran a celebrar al 2021 "mantenint els càrrecs festers d'enguany, si així ho desitgen".

Des de l'Associació Santa Marta, el seu President, Julio Moreno, ha declarat que "es tracta d'una trista notícia", esperant i desitjant "la comprensió de tots i totes les vileres".

PETRER SUSPÈN TOT L'ACTE FESTER

Per la seua banda, des de la Unió de Festejos Sant Bonifaci Màrtir de Petrer ha decidit de manera unànime la suspensió definitiva de les Festes de Moros i Cristians del 2020 i pels mateixos motius d'incidència de la pandèmia. La decisió suposa la suspensió de tot el calendari fester previst per a enguany.