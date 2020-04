Coronavirus.- La gasela nascuda en quarantena en Bioparc s'anomenarà 'Hope' (esperança)

Més de 2.500 persones han participat en l'elecció del nom a través de la web del parc i han escollit la paraula internacional que significa esperança amb el 50% dels vots.

Fa un mes, recentment entrada la primavera, l'equip multidisciplinari que segueix vetlant pel benestar els animals rebia amb alegria el primer naixement en el parc durant el confinament.

La casualitat va fer que aquesta primera nova vida fora una gasela Mhorr (Nanger dama mhorr), un bellíssim antílop que es va extingir en el seu hàbitat i ha aconseguit salvar-se de desaparéixer completament gràcies a la cooperació internacional per a coordinar l'esforç dels conservacionistes.

L'equip va voler compartir aquesta bona notícia en un moment tan especial i va sol·licitar la col·laboració de la població per a, entre tots, triar el nom de la xicoteta gasela. Amb una participació "enorme", 'Hope' s'ha alçat com el favorit en rebre la mitat dels vots, seguit per 'Azahar' (37%), 'Esperanza' (9%) i 'Alegria' (4%).

La denominació final, 'Hope', és una paraula anglesa internacionalment coneguda que significa esperança; "sens dubte, un missatge d'aquest món globalitzat en el qual ens trobem", destaca el parc valencià en un comunicat.

Aquesta preciosa cria, acompanyada pel seu ramat, ja gaudeix de les instal·lacions exteriors de la sabana, on corre sense parar i s'acosta a la mare per a mamar al seu antull. Les gaseles Mhorr viuen en un recinte multiespècie que comparteixen amb altres antílops; molt prop d'un altre dels espais més emblemàtics del parc, on habiten rinoceronts, zebres i estruços.

'Hope' ha nascut dins del Programa de Reproducció Internacional (EEP) d'aquesta espècie, que treballa per a garantir la seua supervivència i la possible reintroducció en la naturalesa, d'on mai hauria d'haver desaparegut. Recorda que "és possible véncer l'adversitat quan es coopera amb un fi comú", en aquest cas la conservació de la biodiversitat del planeta.

Exterminada per la caça sense control, en els últims anys diversos projectes han aconseguit retornar aquesta carismàtica espècie a diverses zones del nord d'Àfrica. Bioparc confia que "junts tirarem endavant davant la pandèmia i que siguem més conscients de la necessitat de comprometre'ns des de l'individual per a col·laborar amb la protecció de l'entorn com a forma de preservar la riquesa de la naturalesa".