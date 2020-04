Los precios industriales bajan un 9,6% en Baleares en marzo por la caída de la energía

En concreto, la tasa interanual para los precios en bienes de consumo se situó en un 2,5%, y los bienes de equipo y los intermedios también presentan tasas positivas, del 0,5 y del 3,8% respectivamente.

Si se comparan los datos de marzo con los de febrero, los precios de bienes de consumo permanecieron invariables, los intermedios aumentaron un 0,8% y los de la energía cayeron un 7,4%.

En el conjunto de España, los precios industriales bajaron un 3,1% en marzo en relación al mes anterior, su mayor recorte mensual de toda la serie histórica, iniciada en 1975, y retrocedieron un 5% en tasa interanual, registrando su mayor disminución desde mayo de 2016.

Estadística subraya que la declaración del estado de alarma a mediados de marzo ha provocado que muchas empresas hayan cerrado o produzcan con menor intensidad, lo que ha generado un problema "sin precedentes" para el cálculo del Índice de Precios Industriales (IPRI). Así, parte de la información no se ha podido recoger porque no ha sido posible contactar con las empresas o éstas no han podido cumplimentar la encuesta por no haber tenido ventas.

No obstante, el INE señala que en la mayoría de las ramas los precios recogidos para la elaboración de este indicador están referidos al día 15 de marzo o a la fecha más cercana con transacciones, por lo que el IPRI relativo al mes de marzo solo está afectado por la ausencia de algunos precios.

En conjunto, la proporción de precios recogidos es de un 80,5%, por lo que el INE considera que la calidad del IPRI del mes de marzo es similar a la habitual.