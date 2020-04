The Rolling Stones sacan su primera canción nueva en 8 años, 'Living in a Ghost Town', dedicada al confinamiento

La banda The Rolling Stones ha presentado este jueves Living in a Ghost Town, su primera canción nueva desde 2012 y un tema que, según la legendaria banda británica, puede tener un significado especial por el confinamiento durante la pandemia del coronavirus.

"La vida era muy hermosa, y entonces nos tuvimos que encerrar. Me siento como un fantasma, viviendo en un pueblo fantasma", canta Mick Jagger en unos versos con evidentes ecos a la crisis global del coronavirus.

"Los Stones estábamos en el estudio grabando material nuevo antes de la cuarentena y había una canción que pensamos que podía resonar con los tiempos que estamos viviendo actualmente. Hemos trabajado en ella en confinamiento. Y aquí la tenemos", explicó Mick Jagger en un comunicado.

El cantante aclara en una entrevista con el periodista Zane Lowe de Apple Music que tuvieron que adaptar ligeramente la letra, pero destaca que se quedó prácticamente como la habían pensado antes del confinamiento.

"Resumiendo, creamos esta pista hace más de un año en Los Ángeles (EE.UU.) como parte del nuevo álbum, un proyecto en curso. Cuando la situación empezó a torcerse, Mick y yo decidimos que necesitábamos trabajar en este tema, así que aquí lo tienen, Living in a Ghost Town. ¡Cuídense mucho!", añadió Keith Richards en el comunicado.

Living in a Ghost Town (Viviendo en un pueblo fantasma, en inglés) es la primera canción nueva de The Rolling Stones desde los temas inéditos Doom and Gloom y One More Shotque integraron en el recopilatorio GRRR! (2012).

El último disco con temas nuevos de "Sus Satánicas Majestades" fue A Bigger Bang (2005), aunque en 2016 publicaron un álbum de versiones Blue & Lonesome.

The Rolling Stones tenían prevista una gira por EE.UU. este verano, pero todos sus conciertos han sido pospuestos debido a la crisis del coronavirus.

El grupo participó el pasado fin de semana en el evento virtual y benéfico Un Mundo: Juntos en Casa, organizado por Lady Gaga y la Organización Mundial de la Salud y en donde los cuatro miembros de The Rolling Stones (Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood) interpretaron, cada uno desde su casa, la canción You Can"t Always Get What You Want.