Medianero cree que la actitud de Mota del Cuervo es "increíble" y agradece la "avalancha" de voluntarios

"Ahora mismo tenemos más voluntarios que trabajo podemos ofrecerles", por lo que el alcalde ha agradecido "la tremenda unidad que está demostrando el pueblo" con el objetivo común de acabar con esta pesadilla que es el COVID-19.

Así se ha mostrado Medianero en una entrevista con Europa Press, en la que ha relatado cómo está afrontando la localidad manchega el confinamiento.

Preguntado por si ha habido momentos duros tanto para el alcalde como para el pueblo, Medianero ha explicado que durante este confinamiento se ha vivido una semana, "e incluso diría un día", que fueron "muy muy duros" ya que hubo "demasiados fallecidos, porque está muriendo más gente de la que estadísticamente moriría en una fecha similar de cualquier otro año".

"A partir de ahí, la gente se concienció mucho más, si no lo estaba ya, de que había que cumplir, de que había que colaborar, de que había que ayudar", por lo que el primer edil espera "que esas personas que nos han dejado antes de tiempo, su memoria nos sirva para salir antes y mejor como pueblo de esta pandemia".

Por otro lado, Jacobo Medianero ha asegurado que el Ayuntamiento de Mota del Cuervo tendrá un papel "muy importante" en la futura recuperación económica del municipio una vez acabe el confinamiento. "Hay que recordar que tenemos pocas competencias a la hora de poder tomar medidas, pero sí que tenemos que estar ahora al pie de cañón y muy cerca de la gente", ha indicado.

"AYUDA DEL ESTADO PARA PODER CONTRAER ACUERDOS ECONÓMICOS"

En esta línea, Medianero ha asegurado que el Ayuntamiento necesitará que tanto el Estado como las comunidades "nos den el papel de institución clave en la recuperación económica, porque los ayuntamientos van a necesitar que se les permita el poder contraer acuerdos económicos, así como poner en marcha apoyos económicos a las empresas, autónomos o ciudadanos".

A juicio de Medianero, también se va a necesitar ayuda del Estado "para que los presupuestos municipales, que hoy están muy limitados, podamos hacer y poner en marcha planes y alternativas para que la economía se reactive cuando pase todo esto".

Preguntado sobre cómo debería ser la desescalada una vez concluya la cuarentena, ha explicado que en primer lugar ni está formado en epidemias y que no conoce cómo hay que hacer las cosas, pero que espera "sea lo antes posible".

El motivo, según Medianero, es que eso sería bueno para las familias, los negocios, para la hostelería, las tiendas y el turismo de Mota. "Espero que sea lo antes posible, pero siempre atendiendo a un criterio de seguridad sanitaria, porque no queremos tener más fallecidos y no queremos que haya más muertos innecesarios", ha proseguido.

"LA CRÍTICA POLÍTICA DEBE DE EXISTIR SIEMPRE"

A preguntas sobre si piensa que se debería apartar la crítica política para trabajar todos los partidos juntos para salir en bloque de esta crisis sanitaria, Medianero ha opinado que la crítica política "tiene que existir siempre", pero no que sea desmesurada y buscando intereses partidistas".

"Lo que hay que hacer en esta época es sentarnos todos, en Mota del Cuervo lo vamos a hacer", ha indicado Medianero. Además, ha asegurado que ahora, a nivel municipal, "no está habiendo ese tipo de críticas fuera de lugar". "Al revés incluso, además creo que ya habrá tiempo después para valorar lo que se está haciendo, ya que ahora mismo no se puede hacer más que aportar, porque cualquier critica que no aporte ninguna solución no vale para nada en la práctica".

En esta línea, para Medianero lo que ahora "hace falta" son soluciones, "aportes de todo el mundo, porque la gente tiene que hablar y aportar soluciones, y cuando pase todo esto, que no le quepa duda a nadie de que quienes están en los gobiernos tendremos que analizar lo que hemos hecho, como la oposición, y será el momento entonces de pedir las responsabilidades o hacer las críticas".

Por último, ha destacado que a nivel municipal está "bastante satisfecho" con que en una situación "tremendamente complicada y ante la que no nos hemos visto nunca", cree que se está reaccionando en líneas generales bien.

En este punto, ha destacado que en apenas dos semanas el Ayuntamiento ha sido capaz de volver a poner en marcha la ayuda a domicilio tras dotar a sus trabajadores de todos los equipos de seguridad, se han desinfectado las dependencias municipales "en un tiempo récord" y fumigan las calles del pueblo entre tres y cuatro veces a la semana.