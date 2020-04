Nyno Vargas, séptimo expulsado de 'Supervivientes' 2020: "Lo que he vivido vale más que el premio"

La audiencia de Supervivientes 2020 decidió que nuevo concursante emprendería el camino de regreso a casa y sería expulsado. Y ese no fue otro que Nyno Vargas, que se convirtió este jueves en el séptimo expulsado del reality de Mediaset.

Yiya fue la primera de los tres nominados en salvarse de abandonar el concurso, y tuvo unas palabras con dedicatoria especial: "¿Puedo decir algo? Aparte del agradecimiento a España, aunque entiendo que, según Hugo no me lo merezco porque no hago nada".

"He de decir que estoy consiguiendo ese aprendizaje que pensé que me merecía y gracias por todo y a mis padres, que me han educado como no represento, pero llevo la educación por dentro", añadió.

Vargas y José Antonio Avilés se levantaron para ver quién volvía a España: "Los espectadores de Supervivientes 2020 han decidido que el concursante salvado sea Avilés", anunció Jorge Javier Vázquez.

Al escucharle, el reportero no se lo creía y, visiblemente emocionado, se fundió en un abrazo con sus compañeros mientras recibía la enhorabuena del cantante al que le pidió que "dale un beso a mi madre".

Lara Álvarez llamó al superviviente: "Nyno, vente conmigo, desde aquí tendrás la oportunidad de despedirte de tus compañeros", comentó la presentadora mientras el superviviente repartía besos y abrazos.

"Quiero daros las gracias porque de todos me llevo algo. Os deseo lo mejor, sois encantadores, cada uno a su manera. Que disfrutéis de esto que ya veis que se acaba. Ojalá os vaya todo muy bien, seguid haciéndolo como lo hacéis y manteneros fieles a vosotros mismos", señaló el cantante.

Y añadió que "estáis invitados al concierto que haga más cercano a vuestra ciudad. Pero que habléis con los alcaldes de vuestros pueblos para que me contraten. ¡Y que me sigáis en Instagram cuando salgáis!".

Tras dirigirse a sus compañeros, Vargas le pidió permiso a Lara Álvarez para apuntar algo a la audiencia: "Gracias a toda la gente que me ha estado apoyando y que han intentado que me salvara".

"Me voy con lo vivido y lo aprendido que eso vale más que el premio que pudiera haber ganado. Esto es una experiencia increíble", señaló.

La presentadora le dio una gran noticia antes de irse: "Tienes una pizza esperándote fuera". El valenciano se llevó las manos a la cara de alegría y se marchó rápidamente para degustarla.