Marta Sánchez, en 'El hormiguero: Quédate en casa': "Me siento orgullosa de haber cantado el himno de España"

Tras la entrevista a Alberto Chicote este jueves, El hormiguero: Quédate en casa llamó a Marta Sánchez, a la que pilló el confinamiento en Canarias tras un concierto de en el carnaval de Las Palmas, y allí sigue "con mi hija".

Pablo Motos aprovechó la conexión con la cantante para comentar los diferentes temas que se escuchan por lo balcones estos días de confinamiento por coronavirus, como el Resistiré del Dúo Dinámico o Sobreviviré, de Mónica Naranjo, ente otros.

"Ahora se está escuchando mucho, y no me resisto a preguntarte, tu versión del himno de España, que fue polémica en su momento. Visto ahora así, desde la distancia: ¿Aquello fue una polémica inventada porque nos aburríamos?", quiso saber el presentador.

Con una gran sonrisa, Sánchez le contestó que "muchos amigos me dicen ahora que por qué no lo canto en este momento y sí en aquella época de conflicto con Cataluña". Y añadió que "lo canté en La Zarzuela antes de que estallara todo".

"Hoy por hoy, me siento todavía más orgullosa de haberlo hecho en ese momento y hay mucha gente que me lo pide en estos días. Igual me vuelvo a atrever a cantároslo porque me lo solicitan mucho en los directos y en las entrevistas", afirmó la cantante.

Y añadió que "me siento tan orgullosa ahora como antes, cuando lo hice en aquel momento. Pero hoy cobra más sentido".

Nueva canción para comprar mascarillas y test

Sánchez también presentó su nueva canción, Un solo corazón, compuesta durante la cuarentena: "Uno de sus objetivos es recaudar fondos para comprar mascarillas y test. Con cada descarga del tema, una mascarilla: ¿Es así?", señaló Motos.

"Es correcto y además Nuria y tú salís muy bien en el vídeo", afirmó la cantante mientras daban paso al vídeo donde otras caras conocidas como Paula Echevarría, Marta Hazas, David Bustamante, Chenoa, David Bisbal o Carlos Baute habían participado.