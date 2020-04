Tu horóscopo diario: viernes 24 de abril de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 24 de abril de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te queda más remedio que atender a necesidades familiares que te reclaman, y vivirás un fin de semana muy familiar, aunque probablemente eso vaya en contra de tus deseos. Sácale el mejor partido que puedas porque ya tendrás después tiempo para ti.

Tauro

Hay claras mejorías en el ámbito de la salud y empiezas a mirar todo con bastante optimismo en este aspecto de tu vida. Te has dado cuenta de que es una de las cosas más importantes que tienes, cuídala y no la malgastes con hábitos poco saludables.

Géminis

El dinero, lo económico, puede ser algo que hoy te preocupe porque no ves claro cómo se van a desarrollar los acontecimientos pero aunque no sea en grandes cantidades, no te va a faltar para lo que necesites. Tus necesidades están cubiertas.

Cáncer

Procura vigilar atentamente la alimentación y no dejarte llevar por caprichos o por alimentos que realmente no te aporten nada bueno. Es cierto que te apetecerá darte un capricho, pero eso no significa que te excedas en ello. Ten precaución con la bebida.

Leo

A pesar de que estén lejos, los amigos serán hoy muy importantes para desahogar tu espíritu. La comunicación con ellos, sea cual sea el modo de hacerla, te vendrá muy bien en un momento en el que lo necesitas especialmente. No te faltarán respuestas.

Virgo

Pon atención a las redes sociales y no te dejes llevar de cualquier información que leas. A veces tu buena voluntad puede ser un poco ingenua y eso es algo que ahora no es nada aconsejable que suceda. Analiza cada cosa con tu talante más intelectual.

Libra

Alguien desea que fracases en un empeño y aprovecha una debilidad tuya para apuntarse una medalla. Lo más importante que debes hacer hoy es escuchar a alguien que te advertirá de lo que está pasando. Hazle caso y cúbrete las espaldas lo más que puedas.

Escorpio

Si estás relacionado con las artes o las comunicaciones en cualquier aspecto, tus ideas pueden ser hoy muy brillantes y apreciadas por tus jefes e incluso puedes convertir una situación adversa en un éxito. Tu ego subirá como la espuma.

Sagitario

Si te mantienes todo lo fiel que puedas a una persona en todos los sentidos, te vas a sentir mucho mejor contigo, porque sabes que estás haciendo lo correcto y que se merece todo el esfuerzo. Aléjate de otras aventuras poco recomendables.

Capricornio

No eches la culpa a nadie de lo que te sucede porque quizá en alguna ocasión has vuelto la espalda a alguna persona y no has mostrado tu apoyo y esa actitud en este momento se está volviendo en tu contra. Reflexiona, discúlpate y cambia de actitud.

Acuario

Aunque te sientas con mucha incomodidad porque no puedes hacer lo que te apetece ni estar en contacto con la naturaleza ni contemplar algunos paisajes, debes utilizar tu imaginación para distraerte. Será una poderosa arma para con la que actuar a tu favor.

Piscis

Puede que tengas la tentación de saltarte las reglas y hacer algo que no debes. Eso es algo que te puede obsesionar bastante, pero debes apelar a tu fuerza de voluntad y a tu parte más racional para evitarlo. Si te lo propones en serio, lo vas a conseguir.