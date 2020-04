Los expertos laborales, contra el veraneo confinado: "No hay disfrute, no es justo computar la reclusión como vacaciones"

Algunas de las últimas medidas del Gobierno han ido dirigidas a recuperar algo de la normalidad previa a la cuarentena. Tras más de 40 días de confinamiento, los niños pudieron salir a las calle este domingo y, si las condiciones siguen siendo favorables, el próximo sábado se podrá salir a correr o pasear.

Estas son pequeñas ventanas que permiten a cada ciudadano disfrutar de su tiempo de ocio con un poco más de amplitud de lo que se ha podido hacer este último mes y medio. Pero si hay un tiempo específico para el ocio y el esparcimiento son las vacaciones.

Cada vez está más cerca el verano y muchas personas habrán cogido ya sus vacaciones, aunque desconocen cómo podrán ser, ya que el estado de alarma podría alargarse dos semanas más y la desescalada, según palabras del presidente, "durará todo el mes de mayo y veremos lo que pasa con el mes de junio".

Ya hay trabajadores que están pasando su tiempo de vacaciones confinados y algunos sindicatos, como CGT o CCOO, están reclamando la posibilidad de aplazar las vacaciones para que puedan ser disfrutadas plenamente fuera del confinamiento. El profesor de derecho constitucional de la UCM, Jose Carlos Cano, se muestra de acuerdo con esta percepción del derecho a las vacaciones. "No se puede equiparar el derecho al disfrute legítimo de las vacaciones por parte del trabajador y suplirlas por un confinamiento acordado por el Gobierno", señala a 20minutos.

Ya hay peticiones de este tipo

CGT y CCOO, por ejemplo, solicitaron recientemente a Aena, la empresa pública que gestiona los aeropuertos de España, mayor flexibilidad en el "efectivo disfrute del derecho a vacaciones" de las personas que ya tienen fijado el periodo de vacaciones, sobre todo en los meses de abril y mayo.

Esta petición se debe a una doble consideración. Por un lado, ambos sindicatos esgrimen que estando en confinamiento no se puede disfrutar plenamente de este derecho. Por otro lado, hay razones operativas. Si en los grupos de trabajo presencial se dan casos de coronavirus al mismo tiempo que hay compañeros de vacaciones, afectaría al correcto funcionamiento del aeropuerto.

En cada empresa, como refleja el artículo 38.3 del Estatuto de los trabajadores, el trabajador deberá conocer las fechas de las vacaciones que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute. Este mismo artículo contempla la posibilidad de disfrutar de las vacaciones en una fecha distinta en caso en que se dé una situación de incapacidad temporal.

Como aclaran desde CCOO, se busca una equiparación del confinamiento, no con la incapacidad temporal -en la que se contempla el embarazo, por ejemplo-, sino con cómo se reconoce en la legislación el disfrute de las vacaciones en una situación de incapacidad temporal.

¿Son vacaciones plenas si se está confinado?

En la petición que hace CGT a Aena, el sindicato hace referencia al artículo 40.2 de la Constitución, donde se garantiza el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral y las vacaciones periódicas retribuidas.

Haciendo mención a la jurisprudencia constitucional, su interpretación es que el periodo vacacional no sirve solo para "la reposición de energías para la reanudación de la prestación laboral" reduciendo al trabajador "a un mero factor de producción", sino que sirve para "desplegar la propia personalidad del modo que se estime más conveniente". De esta forma, solo se puede disfrutar de vacaciones "fuera de las limitaciones a la libertad de circulación de las personas".

El profesor Jose Carlos Cano indica que "lo que se está pidiendo es legítimo". "No se me puede obligar a computar reclusión, confinamiento, o como se quiera llamar, con vacaciones porque no es justo. Porque las vacaciones implican un disfrute libérrimo", señala.

Considera que "los trabajadores que hayan pactado con anterioridad su periodo vacacional, deberían tener al menos el derecho de negociar una salida a esta situación". También indica que, según el Estatuto de los Trabajadores, "el trabajador debe conocer sus vacaciones al menos dos meses antes del comienzo del disfrute", pero, al desconocer cuánto se extenderá el confinamiento y otras posibles medidas, "esto no se cumple en ninguna de las circunstancias". "La interpretación no puede ir en contra del sujeto titular del derecho, el trabajador", resalta el profesor Cano.

¿Es posible este aplazamiento?

Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), ve difícil este aplazamiento. “Si las vacaciones están ya pactadas, cambiarlas, aunque lo pidan los sindicatos, no va a ser posible”, explica. “Hoy en día no hay ninguna disposición en la ley que haga a una empresa modificar las vacaciones ya pactadas”.

Sin embargo, hace referencia al principio de derecho rebus sic stantibus, que en circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, como es el caso del confinamiento por la pandemia de coronavirus, puede dejar sin efecto un contrato o modificar algunas de sus partes. "Es un concepto que ahora va a cobrar muchísima importancia en todos los ámbitos".

El profesor Cano también hace referencia a este término, según el cual debe "haber una previsibilidad sobre la situación en la que se vayan a desarrollar las condiciones contractuales, en este caso laborales", por lo que abre la puerta a la posibilidad de que obligar a disfrutar de las vacaciones en confinamiento sea "incurrir en una nulidad" del acuerdo.

Ambos expertos se muestran de acuerdo en cómo se desarrollaría la petición de este aplazamiento de las vacaciones, primero mediante negociación y, si no funciona, por la vía judicial. El profesor Cano señala tres posibles situaciones.

En primer lugar, que se produzca una negociación bilateral, entre empleador y empleado, a través del convenio colectivo que cada empresa tenga. En segundo lugar, que el trabajador ejercite su derecho a huelga "y otros que le protegen, pero también la negociación colectiva, que es un derecho fundamental". Y por último, la vía judicial.

Por su parte, Ana Gómez señala que, en el estado actual de la legislación, lo más probable es que "la empresa quiera mantener esas vacaciones, pese a estar confinados, y lo pueda hacer". Si fuese así, la vía más probable sería la judicial, y señala que "con la paralización de la justicia, este procedimiento se vería probablemente después del verano".