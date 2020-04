Los alcaldes del PP critican el Gobierno no tenga una estrategia definida para llevar a cabo la desescalada

En este sentido, el portavoz del Grupo Popular en la FEMP, Jorge Azcón ha manifestado ha recriminado a Salvador Illa que convoque a los Ayuntamientos y Diputaciones a una reunión "totalmente estéril" y califica de "impresentable que llegue 35 minutos tarde y se marche sin escucharnos y sin oír nuestra intervenciones, cuando lo que se está abordando es un asunto crucial para España".

En este sentido, el alcalde de Zaragoza ha señalado que "si las entidades locales son claves para el Gobierno para abordar la vuelta a la normalidad, los ministros deben demostrarlo no sólo con palabras sino con hechos y, al menos, con el respeto que nos merecemos al ser una parte fundamental del Estado".

Así lo han "comprobado" los alcaldes y presidentes de Diputación del Partido Popular que forman parte de la Junta de Gobierno de la FEMP, en la reunión por video conferencia que han mantenido esta tarde con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el ministro de Sanidad, Salvador Illa; y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

En dicho encuentro, el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha puesto encima de la mesa la necesidad de contar con una planificación rigurosa y ha advertido al Ejecutivo de que "sin una hoja de ruta clara los Ayuntamientos y Diputaciones no podrán colaborar en la desescalada que debe ser coordinada desde el mando único".

A su juicio, este "encuentro ha constatado que el Gobierno no tiene agenda, no tiene ni la más remota idea de cómo va a abordar este asunto" y ha criticado que la reunión "parecía más una tertulia de amigos que una reunión para trazar la reconstrucción económica y social que necesita España".

En la misma línea, el portavoz del Partido Popular en la FEMP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha reprochado a la vicepresidenta Teresa Ribera y los ministros de Sanidad y de Política Territorial "que nos convoquen a una reunión para perfilar la desescalada y constatemos que no hay una estrategia definida para llevarla a cabo. Nos sentimos, una vez más, estafados".

Tanto García Urbano como Azcón han insistido en sus intervenciones en que "hace falta un plan claro y centralizado en el que los factores claves deben ser la realización de test a toda la población y contar con los resultados del estudio serológico que está encargado pero no ejecutado".

INSTRUCCIONES CLARAS

En este punto, el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, ha recordado que "sin test masivos y sin estudio epidemiológico es imposible planificar la vuelta a la normalidad. Nos jugamos la reconstrucción y el mando único no puede fracasar como lo ha hecho en la protección de nuestros sanitarios".

Para el vicepresidente de la FEMP, "las entidades locales no pueden ser obligadas a ejecutar la desescalada si no existen instrucciones claras de las autoridades sanitarias de cómo llevarla a cabo. No podemos lanzarnos al vacío sin una red de seguridad que nos la debe proporcionar el mando único".

Asimismo, el alcalde de Zaragoza ha manifestado que la "estrategia del Ejecutivo de apoyarse en el poder local y autonómico para hacer la vuelta a la normalidad es bienvenida, siempre y cuando la responsabilidad de las actuaciones recaiga en el mando único y sean las autoridades sanitarias las que marquen las directrices".