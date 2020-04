Tierraseca pide garantizar alojamientos "dignos" para los trabajadores del campo

Ante situación de estado de alarma actual, con una limitación de la libertad de circulación de las personas derivada del RD 463/2020, Tierraseca ha manifestado su especial preocupación por garantizar las condiciones de dignidad de los alojamientos para los trabajadores.

"Es todavía más urgente garantizar el cumplimiento de alojamientos dignos para los trabajadores, y es imprescindible la actuación de todos las instituciones y colectivos en esta exigencia" y ha recordado que los contratantes deben proporcionar alojamiento a quienes no residan en las proximidades del centro de trabajo, según ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Tierraseca ha manifestado que "la disponibilidad de mano de obra para las próximas semanas se centra en las personas trabajadoras, nacionales y extranjeras, que en la actualidad se encuentran en territorio español".

Se entenderá que existe en todo caso proximidad cuando el domicilio del trabajador o el lugar en que pernocte temporalmente, mientras se desarrolla la campaña, esté en el mismo término municipal o en términos municipales limítrofes del centro de trabajo.

Las comunidades autónomas podrán ajustar este criterio en función de la estructura territorial teniendo en cuenta el despoblamiento o la dispersión de municipios.

Para suplir la posible carencia de mano de obra ante las campañas agrícolas, el Gobierno de España ha aprobado el RDL 13/2020 por el que se adoptan medidas urgentes en materia de empleo agrario. El objetivo de dichas medidas es garantizar la disponibilidad de mano de obra suficiente para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos, así como asegurar la recolección en las explotaciones agrarias, el flujo productivo y el abastecimiento a la población.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha detallado que "estas medidas son compatibles con todas las prestaciones y subsidios siempre que no sean las derivadas de la COVID-19", así, se podrá compatibilizar el salario producto del trabajo realizado con el subsidio de desempleo, las prestaciones por desempleo, las prestaciones por desempleo derivadas de un ERTE (siempre que no sea un ERTE derivado de la COVID-19), cualquier otra prestación por desempleo, las prestaciones por cese de actividad no relacionadas con la COVID-19 o cualquier otra prestación de carácter económico o cualquier beneficio o ayuda social.

El objetivo de la Comisión de Flujos Migratorios es planificar y ordenar la demanda de personas trabajadoras para las campañas agrícolas de temporada desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo.

En ella ha participado el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, Nuria Berta Chust, los representantes sindicales y la patronal -UPA, COAG, ASAJA, UGT, CCOO y Cooperativas Agroalimentarias-, responsables de la Administración General del Estado, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la FEMP regional.