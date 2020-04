Bilbao (PNV) desataca las "mejoras ambientales y sociales" que incluirá el nuevo acuerdo de pesca con Mauritania

La Comisión de Pesca de la Eurocámara ha dado luz verde esta mañana en una reunión telemática a este expediente parlamentario, que abre la última fase para renovar el acuerdo pesquero más importante de los que mantiene la Unión con países terceros. El acuerdo permite acceder a estos caladeros a 58 buques de once estados miembros e implica un desembolso anual de 61,5 millones de euros.

Izaskun Bilbao ha subrayado la importancia de este acuerdo "para la flota europea en general y la vasca en particular", y ha celebrado que "el acuerdo mejore todos los contenidos que se refieren tanto a las buenas prácticas pesqueras como al apoyo al desarrollo local". "Estos acuerdos son una parte fundamental de la dimensión exterior de la Política Pesquera Común. Son una herramienta fundamental para luchar en todo el mundo contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", ha dicho.

Además, ha destacado que son "un instrumento básico en la política europea de cooperación al desarrollo y están teniendo un impacto muy positivo en el desarrollo económico y el empleo en los países con los que se firman estos acuerdos".

Bilbao ha indicado que las principales mejoras de este texto, además de por el acceso que proporcionan a los barcos europeos a estos caladeros, redundarán en "una mejor convivencia entre las flotas europea y mauritana, en la sostenibilidad de las prácticas pesqueras y en el desarrollo de las comunidades locales, pues impulsará la nueva estrategia sectorial que está poniendo en marcha las autoridades mauritanas paras un desarrollo sostenible".

La europarlamentaria jeltzale ha destacado, además, que el acuerdo "mantiene la obligación de que los buques europeos donen el 2% de sus capturas de pelágicos para beneficio de las personas más desfavorecidas"

El informe parlamentario ha salido adelante con el respaldo de 23 de los 28 diputados que han participado en la votación en la Comisión de Pesca. Dos de los participantes se han abstenido y tres se han opuesto.

Bilbao ha explicado que, una de las principales novedades del texto, que con este mandato parlamentario deberá cerrar la Comisión Europea con las autoridades mauritanas, es la obligación de que el país africano haga públicas las condiciones en las que se pacta el acceso a estos caladeros de buques pertenecientes a terceros países ajenos a la UE.

El objetivo, ha precisado la eurodiputada del PNV, es "garantizar que estos barcos pesquen en las mismas condiciones de sostenibilidad social y ambiental que los comunitarios y que, en conjunto, se mantengan los criterios que aseguran la pervivencia de las especies de acuerdo con los mejores informes científicos disponibles".

RESTRICCIONES

En esta línea, ha señalado que el nuevo acuerdo prevé la eliminación de algunas restricciones que afectaban a la flota europea que "impidieron aprovechar las posibilidades de captura existentes, especialmente tras eliminar el acceso a la pesquería tradicional de cefalópodos".

Este levantamiento incluye la revisión de las cuotas aplicables a algunas especies para las flotas de arrastre y palangre de fondo, siempre de acuerdo con las posibilidades que delimiten los estudios científicos sobre el estadio de los stocks.