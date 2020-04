El Govern central estima el tancament de la nuclear de Cofrents per a novembre del 2030

L'Executiu assenyala en la resposta que la seguretat en l'operació de les centrals nuclears és competència del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), organisme independent de l'administració encarregat de vigilar que el funcionament d'aquestes instal·lacions "no represente risc algun ni per als treballadors ni per a les persones o el medi ambient".

A més, és l'encarregat d'elaborar els informes sobre seguretat de les centrals, que precedeixen, amb caràcter vinculant en tal matèria, a la corresponent autorització del Ministeri per a la Transició Ecològica.

Amb aquests condicionants, explica que els propietaris de les centrals i l'Empresa Nacional de Residus Radioactius van firmar al març del 2019 un Protocol que conté el calendari de tancament ordenat de les instal·lacions, "amb base a l'horitzó temporal contemplat en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima i en base, també, a les sol·licituds de renovació de les autoritzacions per a la continuïtat de la seua explotació, l'aprovació de la qual correspon al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic".

Així, amb aquestes premisses, "s'informa que s'estima el tancament de la central nuclear de Cofrents per a novembre de l'any 2030", conclou el Govern.

Mulet havia traslladat a l'executiu la "preocupació" pel manteniment actiu de la central de nuclear de Cofrents, amb unes declaracions del diputat de Compromís en Les Corts Juan Ponce, qui incidia que "si no volem tindre un Fukushima valencià, la central nuclear de Cofrents ha de tancar el pròxim any, al 2021".

Per a Mulet, "deixar la decisió política en decisions tècniques és d'una covardia política enorme, més quan els partits polítics que conformen el Govern, les seues sucursals valencianes, ací diuen justament el contrari. És preocupant veure com alguns partits feien bandera del tancament de totes les nuclears l'any 2024 i han anat difuminant eixa exigència", ha lamentat el senador, que assegura que seguiran reclamant programar el tancament de Cofrents al 2021 perquè "no ens podem permetre eixe risc diga el que diga el CSN".