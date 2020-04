Zaplana demana a la jutgessa que la presumpta trama de les ITV i el Pla Eòlic s'investigue en l'Audiència Nacional

Així es desprèn de l'escrit, al que ha tingut accés Europa Press, que ha remès l'advocat de Zaplana al jutjat que investiga presumptes suborns a canvi d'adjudicacions de les ITV i el Pla Eòlic Valencià en una causa en la qual està imputat el seu client per presumptes delictes de blanqueig, malversació i prevaricació.

Va ser un jutjat valencià el que va començar a investigar aquest assumpte degut a que va partir d'uns documents trobats en el despatx del lletrat de l'exgerent d'Imelsa Marcos Benavent dins del cas Imelsa.

No obstant açò, segons exposa el lletrat, ara la competència per a investigar els fets hauria canviat de lloc perquè, tal com manté la Guàrdia Civil i la Fiscalia Anticorrupció, l'activitat suposadament il·lícita s'hauria registrat a l'estranger, més concretament a Luxemburg, Suïssa o Andorra, llocs en els quals es van produir pagaments i suborns, segons els informes que obren en el procediment com a resultat de les comissions rogatòries.

Com a exemple, en el seu escrit, el lletrat de Zaplana, qui reitera que aquesta sol·licitud no significa de cap manera que assumisquen els fets imputats, al·ludeix al fet que la Guàrdia civil també es refereix a productes bancaris establits al Principat d'Andorra, a societats radicades a Panamà, a Holanda, Dubai i a societats uruguaianes "controlades totes elles per Fernando Belhot -assessor financer o fiduciari a l'Uruguai de Zaplana- o persones amb ell relacionades des d'aquest últim país", s'indica.

Des d'aquestes societats, continua l'escrit, es van emetre transferències a diferents llocs, particularment a l'Uruguai, Hong Kong, Panamà o Andorra, "si bé cap d'aquestes tenien com beneficiari Zaplana". Com a conseqüència, el suposat delicte de suborn s'hauria comès a Luxemburg. Per la seua banda, indica que els actes de transmissió, conversió o ocultació dels dons obtinguts i que, si escau, constituiran un delicte de blanqueig de capitals, "també s'haurien comès en l'estranger".

"El que resulta evident -s'exposa en l'escrit- és que cap dels fets objecte de la present causa i recollits en els informes policials, escrits del ministeri fiscal o resolucions judicials s'hauria comès en el partit judicial de València, d'on resulta la falta de competència d'aquest". Així, estimen que l'òrgan competent per a encarregar-se de la investigació, segons la Llei Orgànica del Poder Judicial, és l'Audiència Nacional.

El lletrat aclareix en el seu escrit que aquesta pretensió d'inhibició de la investigació no significa que compartisca les valoracions realitzades per la instructora sobre el resultat de les diligències practicades. "Abans al contrari", afirma, i exposa l'"inexistència" de vinculació directa o directa del seu representat amb activitat il·lícita alguna.

Sobre aquest tema, adverteix que els investigadors han recorregut a dos elements incriminatoris "inacceptables" des d'un punt de vista lògic i processal: la declaració de Belhot i la coincidència de determinades anotacions en les agendes de Zaplana amb algunes fites de les operacions investigades.

Sobre el primer punt, l'advocat al·ludeix a falta de validesa de la seua declaració, "obtinguda en virtut d'un acord entre el declarant i el fiscal contrari a la llei". A més, subratlla la seua falsedat.

AGENDES DE ZAPLANA

Pel que es refereix a la coincidència d'algunes cites assenyalades en l'agenda de Zaplana "en un marc temporal que abasta més de 20 anys" amb determinades operacions objecte de la investigació, "no pareix seriós, ni tan sols a nivell indiciari, extraure conclusions", assevera el lletrat.

En aquesta línia, afirma que un simple repàs a les agendes de Zaplana mostra que rar era el dia en el qual no tenia dos, tres o fins i tot més reunions, moltes d'elles amb els seus amics "i ara, potser per açò, imputats en la causa". Amb aquest criteri, a Zaplana i als seus amics -segons el mateix escrit- se'ls podria imputar quasi qualsevol delicte que, dins d'un marc temporal de més de 20 anys, "els pareguera oportú o els vinguera bé als investigadors, pel mer fet que dies abans o dies després tingueren una reunió, passeig, menjar, trobada o cridada entre ells".

"Açò sí, l'absència de cites o reunions amb altres investigats o coincidents amb suposades operacions il·lícites no opera per a la força actuant com a contraindici en favor de Zaplana, vulnerant obertament el que es disposa en la llei", afegeix.