Ayuso, adagio y ningún ruido: crónica del minuto de silencio en la Puerta del Sol por las víctimas del coronavirus

La corona de flores que rodea la placa puesta en la Real Casa de Correos en memoria de los fallecidos el 11-M está seca. Su verde ha perdido color y ahora es casi marrón, pero por la Puerta del Sol ya no pasa nadie que pueda darse cuenta. A las 11:50 de la mañana apenas hay un puñado de personas en la plaza. Un vagabundo, una señora con su carrito, una monja y un trabajador de la limpieza. Son minoría.

En el centro de la plaza, que anhela una reforma que el coronavirus también ha paralizado por completo, hay cuatro vehículos: dos furgonetas del Samur, una de la Policía Municipal y un coche de la secreta. Todos se quedan vacíos cuando se acercan las 12. Cada día desde el pasado 29 de marzo, cuando la Comunidad de Madrid decidió decretar luto oficial, se guarda en la Puerta del Sol un minuto de silencio.

Las campanadas son las mismas que en Nochevieja pero no hay cotillones ni uvas. Las banderas del balcón de la sala donde cada martes se celebra el Consejo de Gobierno ondean a media asta y lucen un crespón que las del edificio de enfrente no tienen.

La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no sale todos los días pero sí de vez en cuando. Hoy toca. El pleno telemático en el que debía responder a las críticas de la oposición se ha suspendido por problemas técnicos. Quedan cuatro minutos para que comience el homenaje y ella ya está ahí. Viste un pantalón negro pero la blusa y sus zapatillas son blancas. También lleva guantes y mascarilla, aunque esa protección no impide ver su emoción cuando comienza a sonar “Adagio for Strings”, una partitura del compositor Samuel Barber, una partitura de nueve minutos que también se empleó en Nueva York para homenajear a las víctimas del 11-S. El volumen es tal que parece que retumba en Antón Martín y en la Latina. Es ensordecedor.

La policía se cuadra. La Nacional y la Municipal. Incluso el vigilante de Metro que acaba de salir de la boca de metro de Sol, también vacía, para grabarlo todo. De repente, otra vez silencio. Se miran entre ellos y, cuando se cumple el tiempo, se acercan a hablar con la distancia de seguridad. “Estamos como podemos”, suelta alguno. Pero menos mal que estamos, respondería alguna ministra.