Técnicos de radiología a los que no han renovado el contrato: "Los fines de semana hay hospitales con un compañero por turno"

La crisis provocada por el coronavirus obligó a reforzar las plantillas de los sistemas de salud, desbordadas por la cantidad de contagios registrados. En la Comunidad de Madrid en concreto, la región más afectada, el Gobierno autonómico contrató a más de 10.000 profesionales para hospitales, el SUMMA 112 y la Atención Primaria. "Nos dijeron que contaban con nosotros hasta que la situación terminara", afirma una de esas sanitarias, a quien sin embargo el 10 de abril le comunicaron la finalización de su contrato.

El caso de esta técnico de radiología, que pide no ser identificada, es el mismo que el de al menos otros catorce compañeros de la Unidad Central de Radiodiagnóstico. Este ente público, dependiente de la Consejería de Sanidad, gestiona los servicios de esta especialidad en seis hospitales. "La empresa nos dice que somos necesarios y las últimas noticias que tenemos es que Recursos Humanos ha enviado una solicitud a la consejería para que renueve nuestros contratos pero no reciben respuesta", cuenta la afectada.

Esa necesidad de la que habla se hace patente cuando, ante la falta de test suficientes y dado que la gran mayoría de pacientes presenta anomalías en los pulmones, la radiografía de tórax se ha convertido en la primera prueba que se realiza ante las sospechas de Covid-19. "Los fines de semana hay hospitales que se han quedado con un compañero por turno. También por las noches y se han llegado a pedir tres radiografías portátiles a la vez", denuncia. Esa organización del personal supone la vuelta a una realidad habitual, ya de por sí "peligrosa", en un momento en el que la normalidad está lejos de recuperarse.

Demoras "históricas"

Ella es consciente de que la situación ha mejorado y de que ya no hay tanto volumen de infectados por coronavirus. "Pero eso no quiere decir que no continuemos en estado de alarma", señala, antes de agregar que igualmente el resto de enfermedades siguen existiendo: "Pueden llegar casos muy urgentes para los que hay que actuar muy rápido, como un ictus o una disección aórtica". "Además se están reabriendo las agendas y hay que dar salida a las listas de espera que se han generado", alerta.

Se han reabierto las agendas y hay que dar salida a las listas de espera

Ese es uno de los argumentos que los representantes de los trabajadores utilizan para censurar que no se vayan a renovar esos más de 10.000 contratos temporales. Algunos han vencido ya y otros lo harán en los próximos dos meses. Citando al portal de transparencia del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), CC OO asegura que en febrero la lista de espera para primera consulta con el especialista era de 453.117 personas; para la realización de una prueba diagnóstica, de 152.590, y para intervenciones quirúrgicas, de 78.171. El sindicato teme que tras el parón hoy esas cifras sean "históricas" y que si se reducen las plantillas sea "imposible afrontar los retrasos".

"Los profesionales están exhaustos tras el esfuerzo realizado por el colapso asistencial provocado por la pandemia y no pueden continuar con jornadas maratonianas difícilmente soportables sin descanso y sin refuerzos", añade la organización sindical y recuerda que más de 11.000 empleados del Sermas han causado baja por contagio o aislamiento por coronavirus, cuatro han fallecido y más de 6.000 aún no se han reincorporado.

"Nos adaptamos a cómo evoluciona el virus"

Ante las críticas recibidas, desde la consejería que dirige Enrique Ossorio aseguraron el viernes a Europa Press que en la mesa sectorial se había traslado a los representantes sindicales que los contratos realizados son "de refuerzo para la gestión de la presión asistencial por Covid-19", y que se renovarán "en función de la presión asistencial que tengan los centros y de la situación epidemiológica del momento". Las mismas fuentes recordaron que inicialmente la mayoría de estos contratos se hicieron "hasta mayo y junio" y que en el momento de su fecha de finalización "se analizará la situación existente".

Este miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente, Ignacio Aguado, insistía en la misma línea. "La evolución de la pandemia va cambiando. Ahora mismo tenemos la mitad de presión hospitalaria que cuando se produzco el pico. Hemos pasado de 15.000 ingresados a unos 7.500. Eso nos permite replegar en infraestructuras y en personal", justificó. "Si hubiese un rebrote o si fuese necesario, volveríamos a hacer contrataciones de forma inmediata. Nos adaptamos a la realidad de cómo evoluciona el virus", concluyó.

La técnico en radiodiagnóstico entrevistada por este diario insiste en que tanto ella como sus compañeros continúan siendo necesarios porque "la actividad de los hospitales se va a seguir viendo afectada" y mantiene la esperanza de que "quien tenga que reaccionar, reaccione".