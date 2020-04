Els escriptors valencians recomanen títols i destaquen el llibre com a "refugi i llibertat"

La crisi sanitària mundial pel coronavirus ha provocat, també, que la celebració del Dia del Llibre 2020 es realitze sense les habituals promocions públiques ni fires, però autors i lectors han trobat fórmules per a celebrar aquesta data i mostrar el seu amor per la literatura.

Un grup de destacats escriptors valencians han compartit amb Europa Press les seues pròpies recomanacions i han coincidit a destacar el llibre com una font de "refugi i llibertat" i desitjar la ràpida obertura de les llibreries.

Carmen Amoraga, Premi Nadal ('La vida era eso') i finalista del Planeta ('El tiempo mientras tanto'), confessa que és "difícil" triar un llibre d'entre tots els que han significat alguna cosa per a ella, així que opta per esmentar els últims que ha llegit i que li han agradat "molt": 'De qué dolor son tus ojos', de Noah Higón; 'Les petjades del temps', de Rosa Serrano; 'Ellas', d'Esteban González Pons; i 'El peón', de Paco Cerdà.

L'actual directora general de Cultura de la Generalitat Valenciana, reflexiona, a més, sobre la importància de la lectura. "Llegir és important en qualsevol moment de les nostres vides, siga el que siga la circumstància que acompanye la nostra vida. Llegir és un refugi, una barrera contra tot, una xarxa que ens salva dels colps, com als trapezistes", declara.

Per la seua banda, Xavi Aliaga, responsable de títols com 'Les quatre vides de l'oncle Antoine' o 'Fuster per a ociosos', destaca per a celebrar aquest Sant Jordi les dues obres d'autors valencians finalistes per Espanya en l'European Union Prize for Literature, 'Serem Atlàntida', de Joan Benesiu, i 'Temporada de avispas', d'Elisa Ferrer. Afig a la seua llista també 'Guillem', de Núria Cadenes, sobre la història de l'assassinat del jove antifeixista Guillem Agulló.

Aliaga cita Joan Fuster per a mantindre que "els llibres no supleixen la vida, però la vida tampoc supleix els llibres". "En dies convulsos, la literatura és font de recer i reflexió, de coneixement, d'oci de qualitat que ens permet evasió i enriquiment al mateix temps. És possible que no estiguem llegint tot el que voldríem, enganxats a les notícies, en les xarxes, però d'alguna o una altra manera, els llibres i la literatura sobreviuran. Ho han fet sempre", es mostra convençut.

Jordi Llobregat s'uneix a aquesta iniciativa per a proposar tres lectures "diferents i extraordinàries": 'Contes complets' de Roald Dahl; el, "potser, millor llibre de viatges de la història", com és 'El temps dels regals', de Patrick Leigh Fermor, i la "fascinant" 'American Gods' de Neil Gaiman.

Així mateix, com a director del certamen VLC Negra anima a descobrir els nombrosos escriptors de gènere negre que hi ha a Espanya i apunta que "en els últims anys han sorgit un bon nombre d'autors de gran nivell i tenim al nostre abast multitud de novel·les meravelloses". "És un luxe --remarca-- que no podem perdre'ns".

Fani Grande, qui, entre altres obres literàries, ha traslladat al paper les reflexions del seu blog 'El fémur de Eva', prefereix no suggerir cap títol en concret, sinó instar a "anar corrent quan òbriguen les llibreries" perquè deixar que els llibres isquen a la trobada dels lectors.

Marisol Sales, que llançarà enguany la novel·la 'Incendio en la nieve', recomana 'Marina', de Carlos Ruiz Zafón, i 'Amy i Roger. 5.000 quilòmetres per a enamorar-se', de Morgan Matson.

La jove escriptora manifesta que "la literatura és una gran companya i aliada en aquests temps tan durs, ens fa desconnectar del món exterior i viure aventures des de la nostra casa". "La literatura ens ajuda a sobreviure en aquesta quarantena i ha tornat a ocupar en molts el lloc que mereix", ressalta.

El dibuixant Paco Roca recomana, per descomptat, un còmic, la trilogia Berlín de Jason Lutes, "dens i interessantíssim relat del Berlín d'entre guerres". També aposta per una novel·la, 'La Gallera' de Ramón Palomar, una "potent novel·la negra", i un assaig, 'Per què escriure?', de Philip Roth, "lluïda reflexió sobre l'ofici d'escriptor".

Ficció convertida en normalitat

L'autor de 'Memorias de un hombre en pijama' o 'El tesoro del cisne negro' apunta que "vivim una situació que havíem llegit en els llibres de ficció, però que mai pensàvem que ens ocorreria a nosaltres. El que abans era ciència ficció ara és la normalitat, i eixa rutina que portàvem abans s'ha convertit de moment en pura fantasia".