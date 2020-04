Barceló també demana perdó: "Els nostres professionals sanitaris es mereixien més"

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha demanat disculpes aquest dijous com ja fera ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, als professionals sanitaris, que "es mereixien més". "Més protecció en els primers moments, més previsió, més mitjans humans des del primer minut", ha assegurat.

Així s'ha pronunciat en la seua compareixença davant Les Corts per a explicar la gestió de la pandèmia del coronavirus, en la qual ha assenyalat que aquesta s'ha guiat sempre per l'anàlisi, l'evidència científica, el rigor i la prudència. "Malgrat açò, hem comés errors, indubtablement", ha admés.

Ha recordat que Puig, "en un exercici d'humilitat poc comuna en política, va fer autocrítica i va demanar perdó" i ella se suma a eixes disculpes als sanitaris: "Veient-los com treballen, veient-los com lluiten per cada vida, veient el tracte humà que dispensen als malalts, veient la seua capacitat d'entrega, de sacrifici, de generositat i de servei públic, veient-los el rostre de cansament acumulat, autoexigència i responsabilitat, qui seria capaç de no voler tot el millor per als nostres professionals?".

"Sóc la màxima responsable d'una cosa tan sensible com és la sanitat i responc d'aquesta gestió", ha incidit, al mateix temps que ha afirmat que si fins a hui a la Comunitat Valenciana la incidència del virus ha sigut menor que en altres territoris "ha sigut gràcies a l'enorme esforç dels professionals sanitaris en el seu conjunt, a la disciplina i la responsabilitat de la ciutadania i al sistema públic de salut que tant ens ha costat alçar i que van ajudar a alçar-lo tantes persones majors a les quals no hem pogut acomiadar".