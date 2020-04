Hiba Abouk se sincera con sus seguidores sobre su embarazo: "Engordé 9 kilos, lo justo y recomendado"

Después de que Hiba Abouk y Achraf Hakimi se convirtiesen en padres el pasado doce de febrero, son muchas las incógnitas acerca de su embarazo. Por eso, la actriz decidió contestar a las dudas y curiosidades que sus seguidores tenían sobre su peso o la rutina de ejercicio que siguió poco después de dar a luz.

La actriz de El Príncipe respondió acerca de la dieta que siguió durante el embarazo y para sorpresa de muchos, Hiba no siguió ningún tipo de restricción. "No seguí ninguna dieta, me limité a comer sano". Una alimentación que se basó en consumir muchas frutas, verduras, cereales y legumbres.

Este buen estilo de vida le ayudó a no ganar demasiado peso. "Engordé nueve kilos, lo justo y recomendado", comentó. Además, como buena aficionada al deporte, aprovechó para contar su rutina de ejercicio y qué tipo de abdominales realizó para trabajar el suelo pélvico después de se mamá.

La actriz respondió en su Instagram. INSTAGRAM @HIBA_ABOUK

"Tuve parto natural y en seis semanas estaba lista para hacer ejercicio. Hay que tener mucha paciencia y ser constante", escribió. La actriz comentó que se había centrado en hacer "hipopresivos" y que solía destinar cuarentena minutos a la actividad física, aunque lo mejor era "escuchar al cuerpo".

