Telecinco planea ofrecer una nueva edición de 'Gran Hermano' en otoño

El reality más icónico de Mediaset, Gran Hermano, que cumple este jueves 20 años en España, podría volver a emitirse en Telecinco. Tras atravesar una etapa agridulce, marcada el éxito de su última edición, GH VIP 7, y por la crisis de anunciantes por el caso Carlota, Telecinco estaría trabajando en el regreso del programa en otoño, según ha avanzado Rocco Steinhöuser en Versió de RAC 1.

Según el periodista, la cadena mantiene el contacto con Zeppelin TV y planea desarrollar la nueva edición de GH. Así, lo primero que se estaría barajando es la predisposición de los anunciantes y la situación sanitaria debido a la crisis del coronavirus, que ha alterado el funcionamiento de la mayoría de formatos.

La nueva temporada del programa podría contar con la participación de rostros conocidos o con personas anónimas, siguiendo la estela de las primeras ediciones. Si se tratara de la primera opción, el reality de famosos viviría su octava edición, es decir, Gran Hermano VIP 8. Por otro lado, se podría apostar por recuperar a concursantes anónimos o por reunir a conocidos con desconocidos.

De este modo, en el caso de que GH regresara a la pequeña pantalla, sus productores no descartan un cambio de nombre, como sucedió en El tiempo del descuento, el reality que volvió a reunir este año a los concursantes de la última edición de GH VIP para que resolvieran sus diferencias en la casa de Guadalix de la Sierra. Asimismo, Formula TV ha afirmado este jueves que la decisión final todavía no estaría tomada, aunque las posibilidades están sobre la mesa.

Diego Matamoros, ¿posible fichaje?

La expareja de la finalista de GH VIP 7 Estela Grande, Diego Matamoros, ha dejado caer a través de un directo de Instagram que podría participar en la próxima edición del reality, siguiendo así los pasos de la modelo, con quien rompió su relación poco después de terminar el concurso.

Según le ha contado a Kiko Rivera, con quien ha compartido la emisión en directo, estaría manteniendo conversaciones Zeppelin TV. "He estado en Supervivientes y me quedó un sabor de boca muy malo", ha confesado. En 2014, el televisivo se vio obligado a abandonar Honduras por prescripción médica. "Me quiero quitar esa espina", la ha dicho al productor, dando indicios de que el concurso más famoso de Telecinco podrá volver en septiembre de 2020.