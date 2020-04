Michael Bublé y Luisana Lopilato muestran por primera vez a su hija Vida (y esta se arranca a cantar)

El confinamiento está haciendo que muchas personas hagan lo que hacía tiempo que pensaban hacer o, incluso, lo que no sospechaban que harían porque lo tenían, de alguna forma, autoprohibido. Es el caso de Michael Bublé y Luisana Lopilato.

El matrimonio, que lleva casado desde 2011, está aprovechando la cuarentena para acercarse a sus fans y no cesan de hacer directos en Instagram (el cantante tiene dos millones y medio y la actriz, cerca de seis millones), aunque en ocasiones aparezcan polémicas.

La última fue hace no mucho, cuando, a raíz de unos extraños gestos, los usuarios acusaron al artista de malos tratos hacia la protagonista (interpretaba a Mia Colucci) de la serie Rebelde Way. Ella misma lo zanjó pronto: "No tengo dudas quién es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más".

En esos directos en la red social no dudan en compartir sus entrenamientos deportivos, varias de sus recetas de cocina favoritas... pero no a sus hijos, Noah, Elías y Vida, de quienes son muy celosos con su privacidad y apenas si se dejan ver con ellos. Hasta si suben alguna fotografía es intentando que no se les vea demasiado.

Sin embargo, han hecho dos excepciones. La primera, en noviembre de 2016, cuando fue público que su primogénito tenía cáncer de hígado, del que se recuperó, y ahora, durante el aislamiento por el coronavirus, que han mostrado por primera vez a su pequeña, nacida en julio de 2018.

"Vení bebé", le dice su madre después de notar que llega a la habitación, así como su padre, en español también -es el idioma oficial de la casa-, le advierte: "Cuidado con eso que es peligroso". Pero una vez llega y se sienta en las piernas de su madre, todo cambia.

La pequeña Vida, muy rubia y de ojos muy claros, saluda a los "amigos" (los fans) de la pareja y su padre se arranca a cantar la que parece una de las canciones que más gustan a su hija: el éxito internacional Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello.

¿Cómo sabemos que le gusta a Vida esta canción? Porque no duda en ponerse a cantar para todos los fans, que han suspirado de ternura hacia la hija de sus ídolos, que parece que tiene intención de continuar la faceta artística de la familia.